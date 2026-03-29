MU đại tu tuyến giữa: Kế hoạch 104 triệu bảng cho Camavinga và Nico Paz Manchester United chuẩn bị ngân sách khổng lồ để chiêu mộ bộ đôi tài năng từ Real Madrid, nhằm giải quyết bài toán nhân sự và tìm người kế thừa Bruno Fernandes.

Manchester United đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng táo bạo nhằm tái thiết hoàn toàn hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 104 triệu bảng (tương đương 120 triệu euro) để đổi lấy sự phục vụ của hai ngôi sao trẻ hàng đầu thuộc biên chế Real Madrid: Eduardo Camavinga và Nico Paz.

Chiến lược tái thiết của Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ đang cho thấy một tầm nhìn dài hạn và quyết liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì chờ đợi đến khi phiên chợ hè mở cửa, bộ phận tuyển trạch và ban huấn luyện đã sớm xác định các mục tiêu trọng điểm để giành ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.

Việc nhắm đến những cầu thủ từ Real Madrid không chỉ là cách để nâng cấp chất lượng đội hình mà còn là lời khẳng định về tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng thành Manchester. Hai mục tiêu được nhắm đến, Camavinga và Nico Paz, đại diện cho hai mảnh ghép khác biệt nhưng đều vô cùng cần thiết cho triết lý bóng đá của Carrick.

Eduardo Camavinga: Mảnh ghép đa năng cho tuyến giữa

Trọng tâm của thương vụ kép này là Eduardo Camavinga. Tiền vệ người Pháp đang trải qua một giai đoạn không mấy suôn sẻ tại Bernabeu khi không được ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, đẳng cấp và sự đa năng của cầu thủ 23 tuổi này là điều không thể phủ nhận. Camavinga có thể đảm nhận tốt mọi vị trí ở khu trung tuyến, từ số 6, số 8 cho đến vai trò hậu vệ trái khi cần thiết.

Sự linh hoạt này biến anh thành mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn tại Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên, Man Utd đang cho thấy sự quyết tâm lớn nhất. Carrick xem Camavinga là hạt nhân lý tưởng để xây dựng một lối chơi cơ động, giàu sức chiến đấu và có khả năng luân chuyển bóng thoát pressing ở đẳng cấp thế giới.

Nico Paz: Người kế thừa vị trí của Bruno Fernandes

Bên cạnh một Camavinga đã khẳng định được tên tuổi, Nico Paz là cái tên gây nhiều sự chú ý trong danh sách mua sắm. Tiền vệ người Argentina hiện đang thi đấu ấn tượng tại Serie A dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas trong màu áo Como. Dù vậy, Real Madrid vẫn nắm giữ 50% giá trị chuyển nhượng và có điều khoản mua lại tài năng trẻ này với giá chỉ 9 triệu euro.

Giới chuyên môn nhận định Real Madrid sẽ sớm kích hoạt điều khoản này để đưa Paz trở lại thủ đô Tây Ban Nha trước khi bán anh với giá cao hơn. Man Utd đánh giá rất cao nhãn quan chiến thuật và khả năng sáng tạo của cầu thủ sinh năm 2004. Họ xem anh là phương án thay thế dài hạn hoàn hảo nhất cho Bruno Fernandes, người vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ nhưng cần có sự chuẩn bị cho tương lai.

Điều kiện tiên quyết và hiệu ứng domino

Để hiện thực hóa thương vụ trị giá hơn 100 triệu bảng này, Man Utd hiểu rằng họ phải hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa sau. Sức hút từ đấu trường danh giá nhất châu Âu sẽ là yếu tố quyết định để thuyết phục các ngôi sao từ Madrid chuyển đến Old Trafford.

Đáng chú ý, thương vụ này có thể tạo ra một hiệu ứng domino mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Nếu Real Madrid thu về khoản tiền lớn từ việc bán Camavinga và Nico Paz, họ dự kiến sẽ dùng số tiền đó để kích hoạt "bom tấn" Enzo Fernandez từ Chelsea, tạo nên một cuộc luân chuyển tiền vệ quy mô lớn giữa các CLB hàng đầu châu Âu.

Trong trường hợp không thể thuyết phục được các đối tác từ Tây Ban Nha, Quỷ đỏ cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng chất lượng đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh như Sandro Tonali, Elliot Anderson hay người cũ James Garner. Dù kết quả cuối cùng ra sao, động thái này đã cho thấy một mùa hè đầy biến động và hứa hẹn đang chờ đợi người hâm mộ Man Utd phía trước.