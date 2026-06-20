MU đàm phán chiêu mộ Aurelien Tchouameni: Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Michael Carrick Manchester United chính thức tiếp cận Real Madrid nhằm sở hữu Aurelien Tchouameni, bước đi quan trọng để củng cố trục dọc dưới triều đại HLV Michael Carrick.

Sau sự ra đi của công thần Casemiro, Manchester United đang ráo riết tìm kiếm một "mỏ neo" đẳng cấp để tái thiết lập sự cân bằng cho đội hình. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè đang nóng dần lên, mục tiêu hàng đầu đã được xác định: Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Đây không chỉ là một thương vụ bổ sung nhân sự đơn thuần, mà là tuyên ngôn về tham vọng chiến thuật của HLV Michael Carrick tại Old Trafford.

MU bắt đầu đàm phán để chiêu mộ Aurelien Tchouameni.

Kế hoạch cải tổ tuyến giữa toàn diện

Ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ vào mùa hè này là nâng cấp hoàn toàn khu vực trung tuyến. Theo các nguồn tin uy tín, đội bóng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ chính thức hoàn tất sau khi chiến dịch World Cup của tiền vệ người Brazil khép lại. Dù vậy, tham vọng của Michael Carrick không dừng lại ở đó.

Ban lãnh đạo Manchester United dự kiến sẽ mang về ít nhất một, hoặc thậm chí là hai tiền vệ chất lượng nếu Manuel Ugarte rời đi. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford từng theo sát Elliot Anderson, nhưng Manchester City hiện đang chiếm ưu thế vượt trội trong cuộc đua này. Một mục tiêu khác là Mateus Fernandes cũng trở nên xa vời khi West Ham hét giá lên tới 80 triệu bảng, bất chấp việc câu lạc bộ này đã xuống hạng.

Aurelien Tchouameni: Mảnh ghép đa năng tại Old Trafford

Trước những bế tắc từ các mục tiêu quốc nội, Manchester United đã chuyển hướng sang thị trường La Liga. Theo tờ Manchester Evening News, Quỷ đỏ đã chính thức đặt vấn đề với Real Madrid về trường hợp của Tchouameni. Đội ngũ tuyển trạch của Carrick đánh giá rất cao sự đa năng của cầu thủ 26 tuổi này.

Với chiều cao 1m88 và nền tảng thể lực sung mãn, Tchouameni không chỉ là một tiền vệ phòng ngự thực thụ với khả năng đánh chặn xuất sắc mà còn có thể chơi tốt ở vai trò box-to-box. Thậm chí, trong những tình huống khẩn cấp, tuyển thủ người Pháp hoàn toàn có thể lùi về đá trung vệ – một phẩm chất cực kỳ quan trọng trong sơ đồ luân chuyển bóng hiện đại.

Thông số và giá trị thị trường

Hiện tại, Tchouameni được định giá khoảng 60 triệu bảng trên chuyên trang Transfermarkt. Với việc chỉ còn hai năm hợp đồng tại Bernabeu, áp lực về mặt tài chính có thể khiến Real Madrid cân nhắc việc bán ngôi sao này để tái đầu tư ngân sách. Thống kê cho thấy cầu thủ này luôn duy trì được sự ổn định ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, mang lại sự tin tưởng tuyệt đối về mặt đẳng cấp.

Tiêu chí Thông số chi tiết Định giá thị trường ~60 triệu bảng Chiều cao 1m88 Vị trí sở trường Tiền vệ phòng ngự (DM) Khả năng thích ứng Box-to-box, Trung vệ

Cơ hội từ sự rạn nứt tại Bernabeu

Đáng chú ý, quyết định tiếp cận của MU diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về sự cố phòng thay đồ giữa Tchouameni và Federico Valverde tại Real Madrid. Michael Carrick được cho là đã thảo luận trực tiếp với người đại diện của tiền vệ này để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng.

Dù đẳng cấp của Tchouameni là không bàn cãi, việc thuyết phục "Kền kền trắng" nhả người vẫn là một thử thách lớn. Tuy nhiên, nếu thành công, đây chắc chắn sẽ là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, giúp Manchester United giải quyết triệt để bài toán đánh chặn và điều tiết lối chơi đã tồn tại từ lâu sau kỷ nguyên của Casemiro.