MU đàm phán chiêu mộ Mateus Fernandes: West Ham hét giá 80 triệu bảng Manchester United đang nỗ lực đưa Mateus Fernandes về Old Trafford, nhưng rào cản 80 triệu bảng từ West Ham khiến thương vụ này rơi vào thế bế tắc tạm thời.

Manchester United đã chính thức kích hoạt tiến trình đàm phán nhằm đưa tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham United về sân Old Trafford trước khi chiến dịch mới khởi tranh. Đây được xem là bước đi chiến lược của huấn luyện viên Michael Carrick trong nỗ lực làm mới tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, thương vụ đang vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ về mặt tài chính. Ban lãnh đạo West Ham United tỏ ra hoài nghi về việc Manchester United có sẵn sàng chi ra con số 80 triệu bảng như yêu cầu hay không. Dù Arsenal cũng đang theo sát ngôi sao 21 tuổi này, nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn được đánh giá là những người dẫn đầu cuộc đua.

Mateus Fernandes đang là mục tiêu tiếp theo của MU sau Ederson.

Thế bế tắc trên bàn đàm phán

Hiện tại, West Ham đang đứng trước áp lực tài chính nặng nề sau khi phải xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành London buộc phải cân nhắc việc bán đi các trụ cột như Jarrod Bowen hay Crysencio Summerville để cân bằng ngân sách. Dẫu vậy, với trường hợp của Mateus Fernandes, họ vẫn giữ thái độ vô cùng cứng rắn.

Phóng viên Simon Stone của đài BBC nhận định rằng thương vụ này là một bài toán cân não về giá cả. Ông chia sẻ: "Tôi tin rằng Manchester United hiện đang rơi vào thế bế tắc tạm thời. Phía West Ham vẫn kiên quyết yêu cầu mức giá 80 triệu bảng và khẳng định họ không quá vội vàng phải bán người bằng mọi giá".

Sự thăng tiến thần tốc của Mateus Fernandes

Mateus Fernandes chỉ mới gia nhập West Ham từ Southampton vào mùa hè năm ngoái với mức giá 38 triệu bảng kèm 4 triệu bảng phụ phí. Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ trong mùa giải đầu tiên đã giúp giá trị của tiền vệ này tăng vọt. Sự cơ động, khả năng thoát pressing và nhãn quan chiến thuật nhạy bén là những yếu tố khiến MU quyết tâm sở hữu chữ ký của anh.

Kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng của MU

Bên cạnh mục tiêu Mateus Fernandes, đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick đang hoạt động vô cùng hiệu quả trên thị trường. Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí 35 triệu bảng. Cầu thủ người Brazil dự kiến sẽ kiểm tra y tế và hội quân vào tháng 7 tới.

Chưa dừng lại ở đó, Quỷ đỏ còn đang nhắm đến hậu vệ cánh trái Lewis Hall của Newcastle United. Cầu thủ này hiện được định giá khoảng 50 triệu bảng, cho thấy quyết tâm nâng cấp toàn diện đội hình của MU nhằm sớm tìm lại vị thế tại đấu trường đỉnh cao.