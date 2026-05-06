MU đàm phán chiêu mộ Rafael Leao, Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành Vlahovic Manchester United tăng tốc đàm phán với Rafael Leao trong khi Chelsea chiếm ưu thế vụ Dusan Vlahovic. Real Madrid cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ Vitinha và Riccardo Calafiori.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những động thái quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý dồn về Manchester United khi đội bóng này bắt đầu tiếp cận ngôi sao Rafael Leao của AC Milan, trong khi Chelsea đang bứt phá mạnh mẽ để sở hữu chữ ký của tiền đạo Dusan Vlahovic.

Manchester United và kế hoạch chiêu mộ Rafael Leao

Ban lãnh đạo Manchester United đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với người đại diện của Rafael Leao nhằm đưa tiền đạo cánh này về sân Old Trafford. Tuy nhiên, phía AC Milan đang thể hiện thái độ cứng rắn khi muốn trì hoãn thương vụ này cho đến sau vòng chung kết World Cup. Đội bóng nước Ý kỳ vọng màn trình diễn của Leao trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ giúp nâng cao giá trị chuyển nhượng của anh trên thị trường.

Leao có thể đến MU.

Chelsea chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Dusan Vlahovic

Tại London, Chelsea hiện được đánh giá là đội bóng nắm giữ lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Dusan Vlahovic từ Juventus. Tiền đạo người Serbia dự kiến sẽ rời đội bóng thành Turin và đang sẵn sàng cho một thử thách mới tại giải Ngoại hạng Anh. Mặc dù nhận được sự quan tâm từ hàng loạt CLB như Aston Villa, Everton, Newcastle và Tottenham, nhưng Chelsea đang thể hiện sự quyết tâm cao nhất để hiện thực hóa thương vụ này dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Real Madrid âm mưu "rút ruột" PSG và Arsenal

Paris Saint-Germain đang đứng trước nguy cơ mất tiền vệ trụ cột Vitinha vào tay Real Madrid. Các nguồn tin cho biết tiền vệ này có thể đã đạt được thỏa thuận cá nhân để chuyển đến Bernabeu vào mùa hè. Đáng chú ý, thương vụ này được cho là gắn liền với kế hoạch bổ nhiệm Jose Mourinho nếu Florentino Perez tiếp tục đắc cử chủ tịch đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Vitinha được Real theo đuổi.

Không dừng lại ở đó, Real Madrid cũng đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ Riccardo Calafiori từ Arsenal. Đây là cái tên được Jose Mourinho đề xuất nhằm gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, Arsenal được dự báo sẽ gây khó khăn và nỗ lực giữ chân ngôi sao của mình trước sự chèo kéo từ Tây Ban Nha.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Trong một diễn biến khác, Arsenal vừa bị từ chối lời đề nghị trị giá 70 triệu USD dành cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille. Cầu thủ này đang là mục tiêu tranh giành của nhiều đội bóng lớn bao gồm Liverpool, PSG và cả Real Madrid.

Tại Ý, Juventus đã chuyển hướng sang thủ thành Emiliano Martinez của Aston Villa sau khi thất bại trong việc tiếp cận Alisson từ Liverpool. Guglielmo Vicario của Tottenham cũng được đưa vào danh sách dự phòng của đội bóng thành Turin.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur đang rất tự tin sẽ sớm đạt được thỏa thuận với trung vệ Jan Paul van Hecke từ Brighton. Cầu thủ người Hà Lan bày tỏ nguyện vọng được tái hợp với huấn luyện viên Roberto De Zerbi tại London.

Cuối cùng, Barcelona đang hoàn tất những bước cuối cùng để bán tiền vệ Marc Casado cho Monaco. Thương vụ này có giá trị khoảng 27 triệu USD và hiện đã hoàn thành tới 95% khối lượng công việc, đánh dấu một cuộc chia tay đáng chú ý tại sân Camp Nou.