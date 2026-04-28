MU đàm phán chiêu mộ Rafael Leao giá 60 triệu bảng: Sự nâng cấp cho Michael Carrick Manchester United đang nỗ lực đưa Rafael Leao về sân Old Trafford nhằm thay thế Amad Diallo và giải quyết triệt để bài toán hiệu suất bên hành lang cánh trái.

Sau chiến thắng quan trọng trước Brentford giúp bảo đảm suất dự Champions League, Manchester United đã bắt đầu triển khai kế hoạch cải tổ đội hình toàn diện. Trong bối cảnh Marcus Rashford và Jadon Sancho dự kiến sẽ chia tay đội bóng, huấn luyện viên Michael Carrick đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chiêu mộ một tiền đạo cánh đẳng cấp thế giới.

Theo các nguồn tin uy tín, Manchester United đã tổ chức đàm phán với AC Milan về thương vụ Rafael Leao trị giá 60 triệu bảng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, người chỉ còn hai năm hợp đồng tại San Siro, được xem là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp sức mạnh tấn công của "Quỷ đỏ".

Đã có những mối liên kết giữa MU và Leao.

Sự hạn chế của Amad Diallo và bài toán hiệu suất

Quyết định theo đuổi Leao của ban lãnh đạo Man Utd xuất phát từ thực tế là Amad Diallo vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng ở vai trò tiền đạo cánh trái. Trong trận đấu với Brentford, dù nhận được nhiều sự kỳ vọng, Amad đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng với các thông số kỹ thuật nghèo nàn.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào, để mất bóng 6 lần và bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ rệt. Với chỉ 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong cả mùa giải, Amad cho thấy anh chưa đủ sự đột phá để đảm đương vị trí đá chính tại một đội bóng tham vọng như United.

Amad chưa thực sự để lại tác động khi chơi như một tiền đạo trái.

Rafael Leao: Mũi khoan đẳng cấp thế giới

Ngược lại với Amad, Rafael Leao sở hữu những tố chất mà hàng công của Michael Carrick đang khao khát: tốc độ bùng nổ, khả năng rê dắt thượng hạng và năng lực định đoạt trận đấu. Từng được cựu danh thủ Nani ca ngợi là cầu thủ "đẳng cấp thế giới", Leao có khả năng xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu nhất – điều mà Man Utd thường xuyên bế tắc trong mùa giải này.

Việc chuyển đổi từ một "cầu thủ tiềm năng" như Amad sang một "ngôi sao hoàn thiện" như Leao không chỉ là sự thay đổi nhân sự mà còn là bước ngoặt trong tư duy tấn công. Với Leao, Carrick sẽ sở hữu một mũi nhọn có khả năng ghi trên 10 bàn thắng mỗi mùa và tạo ra khoảng trống lớn cho các đồng đội nhờ khả năng thu hút hậu vệ đối phương.

Tương lai mới cho hàng công Quỷ đỏ

Nếu thương vụ 60 triệu bảng thành công, Amad Diallo nhiều khả năng sẽ được đẩy xuống thi đấu ở vai trò Wingback thay vì tiền đạo dạt cánh thuần túy. Đây được xem là giải pháp hợp lý để tận dụng sự đa năng của cầu thủ trẻ này, đồng thời nhường lại sân khấu chính cho Rafael Leao.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Bồ Đào Nha tại Old Trafford hứa hẹn sẽ biến hàng công vốn đang trồi sụt của United trở nên đáng sợ hơn, giúp đội bóng tự tin cạnh tranh các danh hiệu lớn và củng cố vị thế tại đấu trường Champions League mùa giải tới.