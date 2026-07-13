MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Manu Kone: 'Quái thú' tuyến giữa giá 50 triệu euro Manchester United đã có những động thái đầu tiên tiếp cận tiền vệ Manu Kone của AS Roma, vượt mặt Arsenal nhờ mối quan hệ mật thiết với người đại diện trong thương vụ bom tấn.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên với cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ông lớn Premier League là Manchester United và Arsenal. Mục tiêu chung của cả hai là Manu Kone, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma, người đang được đánh giá là một trong những máy quét hiện đại nhất châu Âu hiện nay.

Manu Kone chơi ấn tượng ở tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Lợi thế từ 'người quen' của Quỷ đỏ

Theo thông tin từ Gazzetta dello Sport, Manchester United đã chủ động đi trước một bước khi liên hệ với công ty đại diện Excellence Sport Nation để thảo luận về tương lai của tiền vệ 25 tuổi. Đây được xem là nước đi chiến lược của đội chủ sân Old Trafford nhằm chiếm ưu thế sớm trước sự dòm ngó từ phía Arsenal.

Đáng chú ý, Excellence Sport Nation cũng chính là đơn vị đang quản lý tiền đạo Bryan Mbeumo. Mối quan hệ đối tác tốt đẹp sẵn có giữa Quỷ đỏ và công ty đại diện này chính là chìa khóa giúp MU tự tin hơn trong việc thuyết phục Kone chuyển đến Carrington. Việc sở hữu một mạng lưới kết nối chặt chẽ với các đơn vị môi giới đang trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn trong các thương vụ triệu đô.

Mẫu tiền vệ 'Box-to-Box' hoàn hảo cho Premier League

Manu Kone, sinh năm 2001, sở hữu mọi tố chất để tỏa sáng tại môi trường bóng đá Anh vốn đòi hỏi cường độ cao và va chạm mạnh. Với nền tảng thể lực dồi dào kết hợp cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tuyển thủ Pháp không chỉ mạnh trong việc thu hồi bóng mà còn cực kỳ hiệu quả ở khả năng tịnh tiến bóng lên phía trước.

Màn trình diễn chói sáng của Kone trong màu áo đội tuyển Pháp tại trận tứ kết World Cup gặp Morocco vừa qua đã chứng minh bản lĩnh của anh trong những trận cầu lớn. Khả năng thoát pressing và giữ nhịp trận đấu của ngôi sao AS Roma chính là mảnh ghép mà cả Erik ten Hag lẫn Mikel Arteta đều đang khao khát để nâng cấp tuyến giữa.

Mức giá 50 triệu euro và sự cạnh tranh từ Arsenal

Phía AS Roma được cho là đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị rơi vào khoảng 50 triệu euro. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn hợp lý với một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và có tiềm năng phát triển vượt bậc như Kone.

Trong khi đó, Arsenal vẫn đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Pháo thủ coi tiền vệ người Pháp là phương án nâng cấp hoàn hảo cho vị trí của Christian Norgaard ở khu trung tuyến. Sự góp mặt của Kone không chỉ mang lại chất thép mà còn giúp Arsenal đa dạng hóa các phương án tấn công từ trung lộ.

Cuộc đua giành chữ ký của Manu Kone hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ. Tuy nhiên, với việc đã chủ động tiếp cận người đại diện, Manchester United đang tạm thời nắm giữ lợi thế trong việc đưa ngôi sao sinh năm 2001 về với sân Old Trafford.