MU dẫn đầu cuộc đua giành Rafael Leao, Chelsea muốn tái hợp Thiago Silva Manchester United đang chiếm ưu thế lớn trong thương vụ chiêu mộ Rafael Leao từ AC Milan với giá 43 triệu bảng. Chelsea nỗ lực đưa Thiago Silva trở lại đảm nhận vai trò huấn luyện.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn Ngoại hạng Anh đồng loạt kích hoạt các kế hoạch nhân sự quan trọng. Tâm điểm thuộc về Manchester United với mục tiêu nâng cấp hàng công bằng một ngôi sao từ Serie A.

Manchester United nắm lợi thế vụ Rafael Leao

Theo báo cáo từ Gazetta Dello Sport, Manchester United hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Rafael Leao từ AC Milan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng rời sân San Siro với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 43 triệu bảng. Đây được coi là con số cực kỳ hấp dẫn, mở ra cơ hội vàng để "Quỷ đỏ" sở hữu một trong những chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay.

Leao lọt tầm ngắm MU.

Bên cạnh đó, Football Insider tiết lộ đội chủ sân Old Trafford cũng đang theo sát tình hình của Jarrod Bowen. Tiền đạo thuộc biên chế West Ham sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên nếu đội bóng thành London phải xuống hạng vào cuối mùa giải. Ban lãnh đạo Manchester United tin rằng kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh của Bowen sẽ là sự bổ sung chất lượng cho chiều sâu đội hình.

Kế hoạch của Chelsea với Thiago Silva

Tại London, Chelsea đang nỗ lực thuyết phục cựu trung vệ Thiago Silva quay trở lại câu lạc bộ sau khi rời Porto. Khác với giai đoạn thi đấu trước đây, The Blues mong muốn đưa lão tướng 41 tuổi này vào thành phần ban huấn luyện tại học viện để truyền đạt kinh nghiệm cho các tài năng trẻ.

Chelsea muốn Silva trở lại ở vai trò HLV của học viện.

Tuy nhiên, theo ESPN Brasil, thương vụ này đang vấp phải sự cạnh tranh từ AC Milan. Đội bóng nước Ý đã gửi lời đề nghị hợp đồng thi đấu một năm để lôi kéo Silva trở lại Serie A. Quyết định cuối cùng của trung vệ người Brazil sẽ phụ thuộc vào việc anh muốn tiếp tục xỏ giày ra sân hay chuyển hẳn sang công tác huấn luyện chuyên nghiệp.

Barcelona và các chuyển động tại châu Âu

Trong nỗ lực gia cố hàng thủ, Barcelona đã cử các tuyển trạch viên theo dõi sát sao Jakub Kiwior. Trung vệ đang khoác áo Porto được đánh giá là phương án dự phòng chất lượng nhờ bộ kỹ năng hiện đại và kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú. Tờ Sport cho biết tuyển thủ Ba Lan này đang là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng tới.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tương lai của Mason Greenwood cũng đang nóng lên. Ứng cử viên chủ tịch câu lạc bộ Fenerbahce, ông Hakan Safi, đã công khai tham vọng chiêu mộ tiền đạo 24 tuổi này từ Marseille. Đây được xem là một phần trong kế hoạch đầu tư rầm rộ nhằm nâng tầm vị thế của đội bóng tại giải quốc nội.

Những thương vụ tiềm năng khác

Ngoài các ông lớn, những đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh cũng đang hoạt động tích cực: