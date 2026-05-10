MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson và Joao Pedro sẵn sàng gia nhập Barcelona Manchester United tiến gần việc sở hữu tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá 45 triệu euro. Tại Chelsea, Joao Pedro cũng bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những bước đi quyết đoán từ Manchester United khi đội bóng này đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Ederson của Atalanta. Trong khi đó, tương lai của Joao Pedro tại Chelsea cũng đang lung lay dữ dội trước sự quan tâm từ Barcelona.

Manchester United tăng tốc thương vụ Ederson

Theo báo cáo từ chuyên gia Nicolo Schira, Manchester United đã hoàn tất các điều khoản cá nhân với tiền vệ Ederson thuộc biên chế Atalanta. Đội chủ sân Old Trafford coi cầu thủ 26 tuổi này là hạt nhân quan trọng để nâng cấp chất lượng tuyến giữa cho mùa giải mới. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 45 triệu euro để thuyết phục đội bóng từ Italy nhượng lại trụ cột của mình.

MU sắp sở hữu Ederson?

Joao Pedro mong muốn khoác áo Barcelona

Tại London, tiền đạo Joao Pedro của Chelsea đã công khai bày tỏ nguyện vọng được đầu quân cho Barcelona nếu nhận được lời đề nghị chính thức. Đây là động thái gây bất ngờ bởi chân sút người Brazil mới chỉ chuyển đến từ Brighton & Hove Albion vào mùa hè năm ngoái. Với 20 bàn thắng và 9 pha kiến tạo, Pedro là cái tên Chelsea không hề muốn mất, nhưng mong muốn cá nhân có thể là chìa khóa để Barca thực hiện thương vụ này, đặc biệt khi đội bóng xứ Catalonia đang tìm phương án dự phòng cho Julián Alvarez.

Joao Pedro được Barcelona săn đón.

Biến động nhân sự tại Tottenham và hàng thủ AC Milan

Trong khi đó, Tottenham Hotspur đang rơi vào thế khó khi trung vệ Micky van de Ven tạm dừng các cuộc đàm phán gia hạn. Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn 3 năm, cầu thủ người Hà Lan đang bày tỏ sự lo ngại về vị thế cạnh tranh của đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Cả Liverpool và Barcelona đều đang cử người theo dõi sát sao tình hình để chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng.

Tại Italy, Manchester United và Crystal Palace đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của trung vệ Strahinja Pavlovic. AC Milan hiện định giá cầu thủ 24 tuổi người Serbia khoảng 40 triệu euro. Trong khi Crystal Palace là đội đầu tiên tiếp cận, MU lại coi Pavlovic là mục tiêu trọng điểm để gia cố hàng thủ vốn mỏng manh.

Juventus và kế hoạch làm mới khung gỗ

Juventus đang cho thấy tham vọng làm mới đội hình khi nhắm tới thủ thành David de Gea từ Fiorentina. Sự ổn định của De Gea tại Florence đã thuyết phục được giới chủ Juventus. Bên cạnh đó, gã khổng lồ thành Turin cũng đang tính đến phương án chiêu mộ Alisson Becker của Liverpool, người chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng tại Anfield.

Cuối cùng, các câu lạc bộ tầm trung tại Ngoại hạng Anh như Bournemouth, Brentford và Crystal Palace đang cùng theo sát Nathan Zeze. Tuyển thủ trẻ 20 tuổi người Pháp đang gây ấn tượng mạnh tại Saudi Pro League trong màu áo Neom SC và được đánh giá là tiềm năng lớn có thể tỏa sáng tại môi trường bóng đá Anh.