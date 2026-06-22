MU đạt thỏa thuận với Mateus Fernandes và nhắm mũi khoan 50 triệu bảng Crysencio Summerville Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ bộ đôi Fernandes và Summerville từ West Ham. Quỷ đỏ muốn sớm hoàn tất thương vụ trước tour du đấu tiền mùa giải.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình dưới triều đại Michael Carrick, Manchester United đang nhắm đến một cuộc "đột kích" kép vào đội hình West Ham. Đội chủ sân Old Trafford đang tận dụng triệt để cuộc khủng hoảng tại London Stadium sau khi đội bóng này phải xuống hạng để mang về những tài năng sáng giá nhất.

Mateus Fernandes: Mảnh ghép chiến thuật của Michael Carrick

Theo các nguồn tin từ Football Insider, Manchester United đã đạt được những bước tiến quan trọng khi chốt xong thỏa thuận cá nhân với Mateus Fernandes. Tiền vệ 21 tuổi này được đánh giá là mẫu cầu thủ hiện đại, sở hữu khả năng luân chuyển bóng thông minh và phù hợp với triết lý kiểm soát mà Carrick đang xây dựng.

Man Utd muốn sở hữu cả Fernandes lẫn Summerville.

Quá trình đàm phán về mức phí chuyển nhượng cuối cùng giữa hai câu lạc bộ đang diễn ra tích cực. Với việc Fernandes đã gật đầu với các điều khoản cá nhân, rào cản duy nhất hiện tại chỉ là con số trên bàn đàm phán. Sự xuất hiện của tiền vệ trẻ này hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho khu trung tuyến vốn đang cần sự trẻ hóa của Quỷ đỏ.

Crysencio Summerville: Sức nóng từ World Cup 2026

Bên cạnh Fernandes, Crysencio Summerville là cái tên khiến ban lãnh đạo Manchester United đặc biệt quan tâm. Ngôi sao chạy cánh người Hà Lan đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất sự nghiệp. Tại kỳ World Cup 2026 đang diễn ra, Summerville đã chứng minh giá trị với 2 bàn thắng sau 2 trận đấu, trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng xem nhất giải đấu.

Mức giá để sở hữu chữ ký của Summerville được ấn định rơi vào khoảng 50 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với tiềm năng và phong độ bùng nổ của cầu thủ này. Khả năng rê dắt lắt léo và dứt điểm quyết đoán của Summerville được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ở hành lang cánh của đội chủ sân Old Trafford.

Cơ hội từ cuộc khủng hoảng của West Ham

Việc West Ham rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh đã tạo ra một hiệu ứng domino về tài chính. Đội bóng thành London buộc phải thanh lý những tài sản giá trị nhất để cân bằng sổ sách. Điều này vô tình đặt Manchester United vào vị thế thượng phong trên bàn đàm phán.

Dù hai thương vụ Fernandes và Summerville được tiến hành độc lập, nhưng mục tiêu chung của Manchester United là rất rõ ràng: hoàn tất cả hai trước khi chuyến du đấu tiền mùa giải bắt đầu. Nếu thành công, đây sẽ là tuyên ngôn đanh thép của Quỷ đỏ về tham vọng trở lại vị thế vốn có tại đấu trường quốc nội và châu lục.

Sự quyết đoán của ban lãnh đạo trong việc theo đuổi các mục tiêu trẻ, có phong độ cao cho thấy một hướng đi bài bản và bền vững hơn trong chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ dưới thời Michael Carrick.