MU đè bẹp Rosenborg 5-0: Dàn măng non Carrington trao cho Carrick cơn đau đầu dễ chịu Chiến thắng 5-0 trước Rosenborg không chỉ là trận giao hữu tiền mùa giải mà còn là lời khẳng định đanh thép từ dàn tài năng trẻ của Manchester United.

Chiến thắng đậm đà 5-0 của Manchester United trước Rosenborg tại Trondheim không đơn thuần là một trận giao hữu giải tỏa cơn khát bàn thắng tiền mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ đã trình diễn một bộ mặt tươi mới, giàu sức sống và tràn đầy năng lượng nhờ nguồn cảm hứng từ các tài năng trẻ.

Dàn sao trẻ MU sắp bước ra ánh sáng. Ảnh: Getty Images.

Sự bùng nổ rực rỡ của lứa tài năng trẻ lò Carrington

Dấu ấn đậm nét nhất trong thắng lợi của Manchester United chính là sự chiếm sóng hoàn toàn của các sản phẩm thuộc lò đào tạo Carrington. 4 trong tổng số 5 bàn thắng được ghi do công của các "măng non" như Shea Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass và Ethan Williams.

Bên cạnh các pha lập công, những cái tên này còn thi đấu đầy chững chạc, làm chủ không gian và tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn trao cho HLV Michael Carrick một "cơn đau đầu dễ chịu" trong việc lựa chọn nhân sự cho đội hình chính thức ở mùa giải mới.

Màn tái sinh đầy tự tin của Joshua Zirkzee

Từng phải nhận không ít chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định, Joshua Zirkzee đã có màn đáp trả không thể ấn tượng hơn. Tiền đạo người Hà Lan thi đấu như một con người hoàn toàn khác: thanh thoát, tự tin và tràn đầy tính đột biến trong từng pha xử lý bóng.

Siêu phẩm độc diễn nâng tỷ số lên 2-0 cùng một đường kiến tạo sắc bén là minh chứng rõ nét cho thấy Zirkzee đã tìm lại bản ngã. Quan trọng hơn, anh đang dần thích nghi và chứng minh bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận một vai trò độc đáo, mang lại sự đa dạng cho mặt trận tấn công trong hệ thống chiến thuật của Carrick.

Đôi cánh tương lai gọi tên Harry Amass và Jaydan Kamason

Trận đấu tại Trondheim cũng ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của hai hậu vệ cánh trẻ tuổi. Ở hành lang trái, Harry Amass vào sân trong hiệp hai thay thế Luke Shaw và ngay lập tức tạo nên sự khác biệt với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Ở cánh đối diện, Jaydan Kamason tận dụng tối đa cơ hội để tỏa sáng rực rỡ với cú đúp kiến tạo.

Màn trình diễn xông xáo, lên công về thủ nhịp nhàng của bộ đôi này không chỉ giúp Quỷ đỏ làm chủ hai biên mà còn mở ra lời giải cho bài toán chiều sâu ở vị trí hậu vệ cánh.

Carrick có thể tạm hài lòng với những gì đang có. Ảnh: Getty Images.

Nét chấm phá ở tuyến giữa và hệ thống phòng ngự

Dù chưa phải là lựa chọn số một cho đội hình xuất phát khi mùa giải chính thức khởi tranh, bộ đôi Mason Mount và Andrey Santos lại mang đến sự kinh ngạc lớn. Cả hai thi đấu với cường độ hoạt động cực cao, xử lý bóng thanh thoát và duy trì nhịp độ trận đấu rất tốt. Sự ăn ý giữa Mount và tân binh Santos giúp tuyến giữa vận hành chủ động: áp sát nhanh, thu hồi bóng hiệu quả và lập tức chuyển trạng thái tấn công.

Ở hàng thủ, lần đầu tiên sau 18 tháng làm đồng đội, cặp trung vệ tiềm năng Leny Yoro và Ayden Heaven mới có cơ hội sát cánh bên nhau. Dù chỉ thi đấu khoảng 15 phút, bộ đôi này đã thể hiện sự ăn ý tuyệt đối và giữ sự an toàn tối đa. Trong khi đó, thủ thành Radek Vitek được trao cơ hội bắt chính hơn 70 phút, cho thấy ban huấn luyện đang nghiêm túc trao cơ hội cho các tài năng trẻ cạnh tranh vị trí trong khung gỗ.

Năng lượng tích cực từ trận thắng Rosenborg không chỉ mang tới hy vọng về một thế hệ kế thừa tài năng mà còn khẳng định triết lý phát triển trẻ đúng đắn mà ban huấn luyện đang theo đuổi.