MU đề nghị đổi Rashford lấy Marc Casado, Atletico chi 100 triệu euro cho Mason Greenwood Thị trường chuyển nhượng tối 17/3 chứng kiến những biến động lớn khi Man Utd sẵn sàng chia tay Rashford để đổi lấy tài năng trẻ Barca, trong khi Atletico Madrid phá két vì Greenwood.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng dần lên với những kế hoạch tái cấu trúc đội hình đầy táo bạo từ các ông lớn. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào sân Old Trafford khi Manchester United được cho là đã sẵn sàng thực hiện một cuộc trao đổi nhân sự gây sốc với Barcelona nhằm làm mới tuyến giữa.

Kế hoạch gây sốc của Man Utd với Marcus Rashford

Manchester United đã gửi tới Barcelona đề nghị đầy bất ngờ liên quan đến tương lai của Marcus Rashford. Theo đó, Quỷ đỏ muốn thực hiện một thương vụ trao đổi lấy tiền vệ trẻ Marc Casado của đội bóng xứ Catalan. Để thuyết phục Barca, Man Utd chấp nhận nhận mức phí chuyển nhượng thấp và chỉ yêu cầu kèm thêm 11,4 triệu USD (tương đương 10 triệu euro) tiền mặt.

Động thái này cho thấy quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo Man Utd trong việc đưa về những tài năng trẻ có khả năng điều tiết trận đấu. Bên cạnh đó, đội bóng cũng đang nỗ lực ổn định bộ khung hiện tại bằng cách thuyết phục tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Casemiro ở lại Old Trafford với một bản hợp đồng mới, thay vì để anh ra đi như các đồn đoán trước đó.

Thị trường chuyển nhượng Anh: Áp lực về giá và những cuộc đua mới

Tại vùng Merseyside, Liverpool đã nhận được thông điệp cứng rắn từ Crystal Palace về trường hợp của tiền vệ Adam Wharton. Đội bóng chủ quản của tuyển thủ Anh yêu cầu mức giá vượt ngưỡng 80 triệu USD (70 triệu bảng). Crystal Palace kiên quyết giữ chân trụ cột trước sự chèo kéo từ các đội bóng top đầu.

Trong khi đó, Arsenal đã chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Nicolo Tresoldi của Club Brugge. Pháo thủ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ cả Atletico Madrid và Barcelona. Ở một diễn biến khác, Tottenham đang cân nhắc dùng hậu vệ trái Destiny Udogie như một phần trong thỏa thuận trao đổi để thuyết phục Roma nhả tiền vệ Niccolo Pisilli.

Tại vùng Đông Bắc, Newcastle United cũng đang đẩy mạnh đàm phán với Palmeiras về trường hợp của tiền vệ 21 tuổi Allan, người được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển.

Mức định giá khổng lồ cho Michael Olise và tham vọng của Real Madrid

Bayern Munich vừa gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ muốn tiếp cận ngôi sao của mình. Đội bóng nước Đức định giá Michael Olise lên tới 182,9 triệu USD (160 triệu euro) nhằm ngăn chặn sự quan tâm từ Real Madrid.

Tuy nhiên, PSG mới được xem là đối thủ nặng ký nhất trong thương vụ này khi sẵn sàng chi hơn 137,2 triệu USD (120 triệu euro) để đưa Olise về thay thế cho Ousmane Dembele. Đồng thời, Real Madrid cũng đang chuyển trọng tâm sang Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina hiện là mục tiêu chuyển nhượng số một của Kền kền trắng khi khả năng anh rời Chelsea ngày càng trở nên rõ ràng.

Những thương vụ đáng chú ý khác tại La Liga

Atletico Madrid đang chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ lên tới 114,3 triệu USD (100 triệu euro) để chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille. Đây là thông tin tích cực cho Manchester United, bởi đội bóng Anh sẽ được hưởng lợi đáng kể từ các điều khoản tài chính đã ký kết trước đó.

Tại Barcelona, hậu vệ Joao Cancelo bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài bằng cách chấp nhận giảm lương đáng kể để giúp CLB vượt qua các rào cản tài chính. Cuối cùng, Real Madrid đã chốt mức phí 57 triệu USD (50 triệu euro) cho bất kỳ đội bóng nào, bao gồm cả Liverpool, muốn sở hữu chữ ký của Eduardo Camavinga.