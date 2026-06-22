MU định giá Radek Vitek 10 triệu bảng: Lựa chọn thực tế sau mùa giải bùng nổ Sau màn trình diễn chói sáng giúp anh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Bristol City, thủ thành Radek Vitek đang đứng trước cánh cửa rời Manchester United để tìm kiếm suất bắt chính.

Manchester United đang đứng trước những quyết định quan trọng về nhân sự nơi khung gỗ. Theo thông tin từ Alan Nixon, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chia tay thủ thành trẻ Radek Vitek nếu nhận được lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Radek Vitek có thể rời Manchester United hè này.

Sự thăng hoa tại Bristol City và bài toán nhân sự tại Old Trafford

Quyết định của ban lãnh đạo Manchester United đưa ra sau khi Radek Vitek trải qua một mùa giải cho mượn cực kỳ thành công tại Championship. Trong màu áo Bristol City, thủ môn người CH Séc đã chứng minh được bản lĩnh của một người gác đền hàng đầu với những con số thống kê ấn tượng.

Cụ thể, Vitek đã có 41 lần ra sân và giữ sạch lưới tới 12 trận. Phong độ ổn định cùng những pha cứu thua xuất thần không chỉ giúp Bristol City duy trì vị thế mà còn giúp cá nhân anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Đây là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của tài năng 22 tuổi sau thời gian rèn giũa tại môi trường khắc nghiệt như giải hạng Nhất Anh.

Vị thế của Senne Lammens và tương lai của Vitek

Dù sở hữu tiềm năng lớn, con đường trở lại đội hình chính của Vitek tại Old Trafford đang bị chặn lại bởi sự vươn lên mạnh mẽ của Senne Lammens. Trong mùa giải vừa qua, Lammens đã khẳng định được vị thế vững chắc và trở thành sự lựa chọn số 1 không thể tranh cãi trong khung gỗ của "Quỷ đỏ".

Ở tuổi 22, nguyện vọng lớn nhất của Radek Vitek là được ra sân thi đấu thường xuyên để duy trì đà phát triển. Hiểu rõ không thể đáp ứng yêu cầu này, Manchester United chọn phương án bán đứt anh khi giá trị chuyển nhượng đang ở mức cao nhất. Đây được xem là bước đi hợp lý, giúp đội bóng thu về một khoản kinh phí đáng kể để tái đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội cho Vitek khẳng định mình tại một bến đỗ mới.

Hiện tại, nhiều đội bóng tại Championship đang theo dõi sát sao tình hình của Vitek. Với kinh nghiệm đã được kiểm chứng và danh hiệu cá nhân vừa đạt được, thủ thành người CH Séc hứa hẹn sẽ là mục tiêu săn đón hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng hè này.