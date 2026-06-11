MU dốc sức chiêu mộ Mateus Fernandes, Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Jesus Manchester United đang nỗ lực đạt thỏa thuận mua Mateus Fernandes từ West Ham, trong khi Gabriel Jesus trở thành mục tiêu của Juventus và các đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đổ dồn về Old Trafford khi Manchester United đang ráo riết củng cố tuyến giữa, trong khi tại Emirates, tương lai của các trụ cột hàng công bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi lớn.

Manchester United và canh bạc mang tên Mateus Fernandes

Đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đã xác định Mateus Fernandes là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp sự sáng tạo cho hàng tiền vệ. Cầu thủ thuộc biên chế West Ham được đánh giá cao bởi nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết lối chơi hiện đại. Hiện tại, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang tích cực đàm phán với hy vọng thuyết phục đội bóng thành London hạ mức giá yêu cầu.

Mateus Fernandes đang là mục tiêu hàng đầu của MU.

Bản thân Fernandes cũng đã bày tỏ nguyện vọng được thử sức tại môi trường đỉnh cao như Old Trafford. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là con số chuyển nhượng cuối cùng mà West Ham đưa ra. Các cuộc thảo luận giữa hai câu lạc bộ vẫn đang được duy trì để tìm kiếm tiếng nói chung trước khi thị trường đóng cửa.

Sự lung lay tại hàng công Arsenal và Chelsea

Tương lai của Gabriel Jesus tại Arsenal đang trở nên thiếu chắc chắn hơn bao giờ hết. Juventus đã nhanh chóng điền tên tiền đạo người Brazil vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm thay thế cho Dusan Vlahovic. Không chỉ có đội bóng thành Turin, cả Newcastle United và Everton cũng đang sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này để tăng cường hỏa lực hàng công.

Jesus có thể chia tay Arsenal.

Trong một diễn biến khác, Chelsea cũng đang đứng trước những quyết định quan trọng về nhân sự. Juventus đã gửi lời đề nghị mượn tiền đạo Nicolas Jackson để bổ sung phương án tấn công. Ở chiều ngược lại, Chelsea vừa bị AS Roma từ chối thẳng thừng trong nỗ lực chiêu mộ thủ thành Mile Svilar, khi đội bóng nước Ý quyết tâm giữ chân trụ cột dù đang gặp áp lực về tài chính.

Những cuộc đấu trí tại Real Madrid và Manchester City

Tuyến giữa của Real Madrid đang trở thành tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng. Cả Manchester United và Liverpool đều đang theo sát Aurelien Tchouameni, dù phía đội bóng Hoàng gia khẳng định không có ý định để ngôi sao người Pháp ra đi. Đáng chú ý, huấn luyện viên Jose Mourinho đã đưa ra quan điểm gây tranh cãi khi đề nghị Real nên cân nhắc bán Eduardo Camavinga do cơ hội ra sân của tiền vệ này có thể bị hạn chế trong mùa giải tới.

Tại Etihad, Manchester City đang thể hiện sự chủ động trong việc giữ chân các trụ cột. Quá trình gia hạn hợp đồng với trung vệ Josko Gvardiol đang tiến triển rất tích cực, bất chấp sự chèo kéo từ Bayern Munich và Barcelona. Đội bóng của Pep Guardiola coi cầu thủ người Croatia là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự dài hạn.

Biến động nhân sự tại Tottenham và Barcelona

Tottenham đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi đầy táo bạo để nâng cấp hệ thống phòng ngự. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi mong muốn đưa Gleison Bremer của Juventus về sân Tottenham Hotspur, và một thỏa thuận đổi thủ môn Guglielmo Vicario lấy trung vệ người Brazil đang được xem xét nghiêm túc.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng sẵn sàng thực hiện những thay đổi mạnh mẽ để giải quyết bài toán quỹ lương. Hậu vệ cánh trái Alejandro Balde có thể sẽ được rao bán nếu nhận được mức giá hợp lý. Manchester City hiện được cho là đội bóng quan tâm nhất đến tương lai của cầu thủ 22 tuổi này.