MU đối đầu Bournemouth: Thử thách bản lĩnh của Michael Carrick tại Vitality Manchester United hành quân đến sân Vitality với mục tiêu xây chắc vị trí thứ 3, đối đầu một Bournemouth đang hồi sinh mạnh mẽ và chưa biết mùi thất bại trong năm 2024.

Manchester United đang đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất trong hành trình bảo vệ vị trí trong Top 4 khi phải hành quân đến sân Vitality của Bournemouth rạng sáng mai. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, "Quỷ đỏ" đã lột xác hoàn toàn, nhưng phong độ ấn tượng của đội chủ nhà hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu đầy kịch tính và khó lường.

MU đang rất quyết tâm kết thúc mùa giải trong top 4.

Sự trỗi dậy của Bournemouth và điểm tựa Vitality

Bournemouth đang cho thấy họ là một đối thủ vô cùng khó chịu ở giai đoạn này của mùa giải. Hành trình của "The Cherries" giống như một vở kịch đầy kịch tính: sau khởi đầu thăng hoa, họ từng rơi tự do vào dịp Giáng sinh nhưng đã kịp thời gượng dậy mạnh mẽ. Đáng chú ý, đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola chưa phải nếm mùi thất bại tại giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu tháng 1 năm nay.

Những chiến thắng trước các đối thủ lớn như Liverpool hay Everton cùng chuỗi trận hòa ổn định đã thổi luồng sinh khí mới vào tham vọng của thầy trò Iraola. Hiện tại, họ đứng ở vị trí thứ 10 và chỉ kém vị trí thứ tám đúng hai điểm, một khoảng cách đủ gần để nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Những cá nhân như Kroupi Jr. hay Rayan đang trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại giải đấu quốc nội.

Kỷ nguyên Michael Carrick và cuộc lột xác tại Old Trafford

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester United cũng đang trải qua giai đoạn thăng hoa không kém. Kể từ khi Michael Carrick thay thế Ruben Amorim vào tháng 1, United đã lột xác hoàn toàn với lối chơi gắn kết và hiệu quả. Thống kê chỉ ra rằng "Quỷ đỏ" chỉ để thua duy nhất một trận trong chín lần ra sân gần nhất dưới sự chỉ đạo của Carrick.

Kết quả này đưa họ từ khu vực giữa bảng xếp hạng leo thẳng lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa cuối tuần trước đã giúp United chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League lần đầu kể từ năm 2023. Tuy nhiên, sự hưng phấn này đang bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự.

Bài toán nhân sự và toan tính chiến thuật

Hàng thủ của Manchester United hiện tại vô cùng mỏng manh. Sự vắng mặt của hậu vệ Patrick Dorgu vì chấn thương gân kheo là tổn thất nặng nề, khi cầu thủ người Đan Mạch vốn là nhân tố then chốt trong quá trình hồi sinh của đội bóng. Bên cạnh đó, cả Matthijs De Ligt lẫn Lisandro Martinez đều đang phải điều trị chấn thương và chưa thể trở lại ngay lập tức.

Andoni Iraola sẵn sàng mang đến những bất ngờ cho MU.

Về phía đội chủ nhà, dù đã chia tay ngôi sao Antoine Semenyo sang Manchester City hồi tháng 1, Bournemouth vẫn duy trì được sự ổn định nhờ nỗ lực của Alex Scott, Marcus Tavernier và Tyler Adams. Tuy nhiên, huấn luyện viên Iraola cũng gặp khó khăn khi Tyler Adams, Justin Kluivert và Lewis Cook đều vắng mặt vì các lý do sức khỏe khác nhau, buộc đội bóng phải tính toán kỹ lưỡng trong cách tiếp cận trận đấu.

Trận đấu tại Vitality không chỉ là cuộc chiến giành điểm số để xây chắc vị trí trong Top 4 của Manchester United, mà còn là nơi kiểm chứng bản lĩnh của Michael Carrick. Sự kỳ vọng đặt vào các tân binh như Bryan Mbuemo và Matheus Cunha sẽ là điểm tựa để United hy vọng vào một kết quả có lợi trước một Bournemouth đang chơi đầy gắn kết và tự tin.