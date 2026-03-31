MU dự chi 39 triệu bảng chiêu mộ trung vệ Evan Ndicka từ AS Roma Manchester United chuẩn bị gửi đề nghị chính thức nhằm vượt mặt Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký Evan Ndicka, củng cố hàng thủ dưới triều đại Michael Carrick.

Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Evan Ndicka từ AS Roma. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng gửi một đề nghị ngay lập tức để chiếm ưu thế trước Tottenham Hotspur, câu lạc bộ vốn đã theo đuổi ngôi sao này từ mùa hè năm ngoái.

Mục tiêu chiến lược của tập đoàn INEOS

Với mức định giá khoảng 39 triệu bảng, Evan Ndicka trở thành mục tiêu lý tưởng để củng cố sức mạnh hàng phòng ngự trong kế hoạch dài hạn của Quỷ đỏ. Thương vụ này càng trở nên cấp thiết khi AS Roma đang đối mặt với áp lực tài chính từ UEFA và buộc phải bán cầu thủ trước thời hạn ngày 30 tháng 6.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick là nhân tố then chốt thúc đẩy các kế hoạch chuyển nhượng táo bạo. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng Giêng, Michael Carrick đã tạo nên một câu chuyện kinh ngạc tại Ngoại hạng Anh với 7 chiến thắng và chỉ 1 thất bại sau 10 trận cầm quân.

Từ một tập thể rệu rã, Quỷ đỏ hiện đã leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và gần như chắc suất tham dự Champions League mùa tới. David Beckham, huyền thoại của câu lạc bộ, chia sẻ với talkSPORT: "Trải nghiệm xem Manchester United thi đấu hiện tại đã trở nên thoải mái hơn đáng kể so với bất kỳ thời điểm nào trong suốt thập kỷ qua."

Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ

Chính sự ổn định mà Michael Carrick mang lại đã giúp bộ phận tuyển trạch của Manchester United tự tin hơn trong việc hoạch định nhân sự. Evan Ndicka, một trung vệ thuận chân trái và sở hữu thể hình lý tưởng, được xem là mảnh ghép hoàn hảo để hỗ trợ cho Lisandro Martinez hoặc cạnh tranh với Harry Maguire.

Cầu thủ 26 tuổi người Pháp này đã chứng minh được đẳng cấp tại Serie A với khả năng chơi bóng bền bỉ. Mùa trước, anh là cầu thủ không phải thủ môn duy nhất của Roma thi đấu trọn vẹn từng phút tại giải quốc nội. Cựu huấn luyện viên Claudio Ranieri từng dành lời khen ngợi: "Cậu ấy là một chiến binh và đã thể hiện phong độ phi thường cho câu lạc bộ."

Tham vọng tái thiết trục dọc

Ngoài việc gia cố hàng thủ, Manchester United cũng đang ưu tiên làm mới hàng tiền vệ khi hợp đồng của Casemiro sắp đáo hạn. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận đội bóng đang nỗ lực đàm phán thương vụ Sandro Tonali từ Newcastle United với mức giá lên tới 100 triệu bảng.

Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc với đại diện của Bruno Guimaraes cũng đã được ghi nhận. Việc nhắm đến Evan Ndicka cho thấy tham vọng của Quỷ đỏ không chỉ dừng lại ở khu trung tuyến mà còn muốn xây dựng một trục dọc vững chắc để cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Cuộc đua giành Evan Ndicka dự kiến sẽ rất quyết liệt khi Manchester United phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Bayern Munich, Barcelona và Liverpool. Tuy nhiên, ưu thế tài chính và đà thăng tiến dưới thời Michael Carrick đang biến Old Trafford thành điểm đến hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nếu hoàn tất thương vụ này trước ngày 30 tháng 6, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Tottenham.