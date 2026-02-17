MU gây sốc với ý định chiêu mộ Mac Allister, Nico Williams sẵn sàng tới Arsenal Thị trường chuyển nhượng sáng 17/2 rúng động với kế hoạch của Man Utd dành cho trụ cột Liverpool, trong khi Arsenal nhận tín hiệu tích cực từ mục tiêu Nico Williams.

Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động với kế hoạch chiêu mộ Alexis Mac Allister từ đối thủ truyền kiếp Liverpool. Trong khi đó, tại London, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu chữ ký của ngôi sao chạy cánh Nico Williams từ Athletic Bilbao.

Man Utd và tham vọng cải tổ tuyến giữa

Theo nguồn tin từ Star, Manchester United đang cân nhắc một bước đi đầy táo bạo khi đưa Alexis Mac Allister vào tầm ngắm. Tiền vệ 27 tuổi người Argentina, nhân tố chủ chốt trong đội hình vô địch World Cup, được cho là có khả năng rời Anfield vào cuối mùa giải này. Đây được xem là nỗ lực nhằm nâng cấp khả năng kiểm soát bóng và tư duy chiến thuật cho hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

Mac Allister nằm trong tầm ngắm của MU.

Bên cạnh các ngôi sao danh tiếng, đội ngũ tuyển trạch của Man Utd vẫn kiên trì giám sát Hayden Hackney của Middlesbrough. Cầu thủ 23 tuổi này đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhóm các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh bao gồm Tottenham, Everton và Leeds United. Ở một diễn biến khác, phía Old Trafford đã nhanh chóng bác bỏ các tin đồn về việc liên hệ với người đại diện của Jurgen Klopp, khẳng định sự tập trung hiện tại dành cho dự án hiện hữu.

Cú hích cho Arsenal và nỗi lo của Chelsea

Tại Bắc London, HLV Mikel Arteta đã nhận được tín hiệu tích cực khi các bên trung gian xác nhận Nico Williams sẵn sàng rời Athletic Bilbao. Ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha, với tốc độ và khả năng tạo đột biến ấn tượng, hiện là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để tăng cường sức mạnh hành lang cánh cho Pháo thủ.

Trái ngược với sự hào hứng của Arsenal, Chelsea đang đối mặt với một kịch bản không như ý. Nicolas Jackson chuẩn bị trở lại Stamford Bridge sau quãng thời gian cho mượn không thành công tại Bayern Munich. Do thiếu thời gian ra sân tại Bundesliga, đội bóng nước Đức nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt chân sút 24 tuổi người Senegal.

Khả năng cao Bayern sẽ trả Jackson về lại Chelsea.

Diễn biến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang chiếm ưu thế trước Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của Nico Schlotterbeck từ Dortmund. Mức giá cho trung vệ 26 tuổi người Đức dự kiến rơi vào khoảng 50 triệu euro. Trong khi đó, HLV Hansi Flick của Barca cũng đang nhắm tới một cái tên khác của Dortmund là hậu vệ cánh Julian Ryerson để củng cố hàng thủ.

Tại Serie A, Napoli đang nỗ lực bảo vệ thành quả của mình bằng cách soạn thảo bản hợp đồng mới cho Scott McTominay. Trước sự chèo kéo từ các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, đội bóng miền Nam nước Ý sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hậu hĩnh để giữ chân tiền vệ người Scotland. Cuối cùng, Man City đã xác định lập trường về tương lai của James Trafford, theo đó thủ thành 23 tuổi sẽ chỉ được phép rời đi dưới dạng cho mượn thay vì bán đứt.