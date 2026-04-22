MU gia hạn Kobbie Mainoo 5 năm, Liverpool nhắm Kolo Muani thay thế Mohamed Salah Manchester United đạt thỏa thuận giữ chân Kobbie Mainoo đến năm 2031, trong khi Liverpool xác định Randal Kolo Muani là ưu tiên hàng đầu để thay thế Mohamed Salah.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động quan trọng từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về kế hoạch giữ chân trụ cột của Manchester United và chiến dịch tìm kiếm người kế thừa vị thế của Mohamed Salah tại sân Anfield.

Manchester United trói chân Kobbie Mainoo bằng hợp đồng dài hạn

Manchester United đã đạt được thỏa thuận miệng với tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo về một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Ở tuổi 21, Mainoo đang được ban lãnh đạo đội bóng đánh giá là nhân tố trọng tâm trong kế hoạch tái thiết tương lai tại sân Old Trafford. Động thái này nhằm bảo vệ tài năng trẻ người Anh trước sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu.

Mainoo cam kết tương lai với MU.

Liverpool nhắm Randal Kolo Muani thay thế Mohamed Salah

Trong bối cảnh tương lai của Mohamed Salah vẫn chưa chắc chắn, Liverpool đã đưa Randal Kolo Muani của Paris Saint-Germain vào tầm ngắm. Tiền đạo 27 tuổi người Pháp đang trải qua giai đoạn khó khăn tại sân Công viên các Hoàng tử và có khả năng ra đi sau một mùa giải không như kỳ vọng. Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Juventus trong thương vụ này.

Cuộc đua giành chữ ký Bernardo Silva giữa Arsenal và Barcelona

Arsenal và Barcelona đang bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt để giành chữ ký của Bernardo Silva từ Manchester City. Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha được cho là đã sẵn sàng rời sân Etihad để tìm kiếm thử thách mới, với hai lựa chọn hàng đầu là chuyển đến La Liga hoặc tiếp tục sự nghiệp tại một đội bóng lớn khác ở Ngoại hạng Anh.

Silva được nhiều CLB lớn theo đuổi.

MU cải tổ tuyến giữa với hàng loạt mục tiêu mới

Bên cạnh việc giữ chân Mainoo, Quỷ đỏ đang tích cực tìm kiếm người thay thế Casemiro. Hai mục tiêu hàng đầu được xác định là Aurelien Tchouameni từ Real Madrid và Elliot Anderson của Nottingham Forest. Ngoài ra, MU cũng đang sẵn sàng cạnh tranh với Galatasaray để có được sự phục vụ của tiền vệ đa năng Teun Koopmeiners từ Juventus.

Các chuyển động khác trên thị trường chuyển nhượng