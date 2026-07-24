MU giải bài toán cánh trái giá rẻ: 3 gương mặt triển vọng lọt vào tầm ngắm Michael Carrick Chuẩn bị cho mùa giải 2026-27 khốc liệt, Manchester United hướng tới các phương án chạy cánh trái chất lượng, giá rẻ để bổ sung cho hàng công của Michael Carrick.

Bước vào mùa giải 2026-27 dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Manchester United đối mặt với lịch thi đấu dày đặc dự kiến lên tới ít nhất 55 trận trên 4 đấu trường. Để duy trì sức cạnh tranh đường dài, ban huấn luyện Quỷ đỏ buộc phải gia tăng chiều sâu đội hình. Trong bối cảnh phần lớn ngân sách chuyển nhượng được ưu tiên cho tuyến giữa, việc tìm kiếm một tiền đạo cánh trái chất lượng với mức giá phải chăng đang trở thành bài toán chiến thuật then chốt của đội chủ sân Old Trafford.

Thực trạng hàng công và yêu cầu chiến thuật của Michael Carrick

Hiện tại, Matheus Cunha đang là sự lựa chọn số một bên hành lang cánh trái của Manchester United. Cầu thủ 27 tuổi người Brazil vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, đồng thời thiết lập mối liên kết ăn ý với Bruno Fernandes trên hàng công. Bên cạnh Cunha, tài năng trẻ Patrick Dorgu (21 tuổi) cũng thể hiện tiềm năng lớn nhờ khả năng bứt tốc ấn tượng, dù tiền sử chấn thương gân kheo vẫn là mối lo ngại.

Sự hoài nghi còn nằm ở tương lai của Marcus Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Nếu Rashford không trở lại Old Trafford, HLV Michael Carrick sẽ thiếu đi một mẫu tiền đạo cánh có khả năng rê bóng độc lập, bám biên và tạt bóng chuẩn xác để phục vụ cho trung phong Benjamin Sesko – người rất mạnh trong các tình huống không chiến.

Trước yêu cầu tối ưu hóa ngân sách, ban tuyển trạch Manchester United đã khoanh vùng 3 mục tiêu tiềm năng đáp ứng đầy đủ tiêu chí: trẻ, giàu đột biến và sở hữu mức giá hợp lý.

3 phương án cánh trái tiềm năng cho Quỷ đỏ

1. Matias Fernandez-Pardo (Lille) - Mẫu tiền đạo đa năng

Matias Fernandez-Pardo tại World Cup 2026 cùng ĐT Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Matias Fernandez-Pardo (21 tuổi) vừa gây ấn tượng khi có 3 lần ra sân trong màu áo tuyển Bỉ tại World Cup. Sở hữu chiều cao 1m83, chân sút thuộc biên chế Lille thi đấu đặc biệt bùng nổ trong các khoảng trống lớn nhờ tốc độ và khả năng tranh chấp 1-v-1 tự tin. Mùa giải vừa qua, anh ghi dấu ấn với 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo.

Thói quen thi đấu của Fernandez-Pardo là loại bỏ hậu vệ đối phương bằng tốc độ trước khi tung ra những đường căng ngang tầm thấp hoặc bấm bóng hướng về cột xa. Ngoài vị trí bám biên trái, cầu thủ người Bỉ còn có thể đá tốt ở cánh đối diện lẫn vai trò trung phong, gợi nhớ đến hình ảnh của Anthony Martial thời trẻ. Dù vậy, tư duy liên kết lối chơi của anh vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để thích nghi với môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.

2. Jean-Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt) - Nhãn quan và tư duy đồng đội

Jean-Matteo Bahoya là phương án không tồi cho hàng công Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

Tuyển thủ U21 Pháp (21 tuổi) vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Bundesliga khi nằm trong top 15 cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất giải đấu, trung bình 2,1 lần mỗi 90 phút. Điểm nổi bật nhất ở Jean-Matteo Bahoya là sự điềm tĩnh trong quyết định cuối cùng: sau khi vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ, anh luôn ưu tiên quan sát và chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi thay vì sa đà vào các tình huống rê dắt phức tạp.

Bên cạnh đầu ra bàn thắng (3 bàn, 4 kiến tạo mùa trước), Bahoya còn đóng góp tích cực vào hệ thống phòng ngự từ xa nhờ khả năng hỗ trợ hậu vệ biên hiệu quả. Tính đa năng cho phép anh đảm nhận cả vai trò số 10 lệch trái khi chiến thuật yêu cầu.

3. Jesus Rodriguez (Como) - Mẫu nhân tố gây đột biến cao

Tài năng trẻ 20 tuổi người Tây Ban Nha là một trong những phát hiện thú vị nhất Serie A mùa trước với 4 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Mang phong cách chơi bóng ngẫu hứng với đôi tất đi thấp gợi nhớ đến Khvicha Kvaratskhelia, Rodriguez sở hữu kỹ thuật cá nhân lắt léo cùng những pha lắc hông ngoặt bóng khó lường.

Thống kê cho thấy Rodriguez dẫn đầu Serie A về số pha rê bóng xâm nhập vòng cấm (29 lần) và số cú sút tạo ra ngay sau khi rê bóng (8 lần). Mặc dù tỷ lệ rê bóng thành công mới dừng lại ở mức 35% do liên tục bị đối phương vây ráp, tiềm năng phát triển của anh vẫn được đánh giá rất cao nếu được rèn giũa trong một hệ thống chiến thuật bài bản.

Việc lựa chọn Fernandez-Pardo, Bahoya hay Rodriguez sẽ phụ thuộc vào ưu tiên chiến thuật của Michael Carrick: bổ sung sự đa năng, tính kỷ luật hay khả năng tạo đột biến cá nhân cho hành lang trái của Manchester United.