MU hạ Chelsea: Michael Carrick giải mã hàng công bằng bộ ba đắt giá Thắng lợi 1-0 trước Chelsea không chỉ củng cố vị trí top 5 cho MU mà còn khẳng định sự đúng đắn của Michael Carrick khi đặt niềm tin vào tam tấu Cunha, Mbeumo và Sesko.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge không đơn thuần mang về 3 điểm cho Manchester United. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League bước vào giai đoạn khốc liệt, Michael Carrick dường như đã tìm thấy lời giải cho bài toán hàng công vốn bế tắc suốt nhiều tháng qua nhờ sự kết hợp của những bản hợp đồng đắt giá nhất từ kỷ nguyên INEOS.

Carrick giúp MU tiến gần hơn đến vé dự Champions League.

Dứt điểm cơn hạn hán bàn thắng

Kể từ sau màn lội ngược dòng 3-2 trước Fulham vào cuối tháng Giêng, hiệu suất ghi bàn của Quỷ đỏ đã sụt giảm nghiêm trọng. Trong gần 90 ngày, đội bóng này chỉ có duy nhất một trận ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng. Sự khan hiếm bàn thắng buộc Michael Carrick phải liên tục xáo trộn đội hình để tìm kiếm sự đột biến.

Chỉ trong 3 vòng đấu gần nhất, Carrick đã thử nghiệm 3 hệ thống tấn công khác nhau, từ việc tin dùng Amad Diallo đến việc đưa Mbeumo vào các vai trò khác nhau. Tuy nhiên, tại London, chiến lược gia người Anh đã quyết định trở lại với công thức cơ bản nhất: đặt niềm tin vào bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Kết quả đã đến ngay lập tức với pha lập công duy nhất của Cunha, mang về chiến thắng quý giá.

Phá bỏ lời nguyền sân khách

Thống kê cho thấy sự kết hợp giữa Cunha, Mbeumo và Sesko vẫn còn khá mới mẻ. Bộ ba này mới chỉ có vỏn vẹn 6 lần cùng nhau xuất phát trong đội hình chính tại mùa giải 2025/26. Trước khi hành quân tới Stamford Bridge, MU từng trải qua chuỗi 3 trận sân khách không thắng khi bộ ba này đá chính, bao gồm các thất bại trước Newcastle, Brentford và trận hòa tại Nottingham Forest.

Bộ 3 tấn công đắt giá của MU chứng tỏ giá trị.

Việc đánh bại Chelsea không chỉ giúp Carrick giải tỏa áp lực mà còn giúp các tiền đạo đắt giá tìm lại sự tự tin khi thi đấu xa nhà. Đặc biệt, quyết định cất Amad Diallo trên băng ghế dự bị của Carrick được đánh giá là chính xác, khi cầu thủ trẻ này vẫn chưa ghi bàn kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng, vô tình khiến lối chơi của MU trở nên dễ bị bắt bài.

Tấm vé Champions League trong tầm tay

Man Utd đang thể hiện một bộ mặt thực dụng và bản lĩnh hơn. Dù các chỉ số kiểm soát bóng có thể không quá áp đảo, nhưng tính hiệu quả trong các pha dứt điểm đã được cải thiện rõ rệt. Khi được thi đấu tại Old Trafford, tam tấu này từng giúp đội nhà đánh bại Brighton 4-2 và Crystal Palace 2-1, cho thấy sự ăn ý đặc biệt khi có sự tiếp sức từ khán giả nhà.

Hiện tại, Quỷ đỏ chỉ cần giành thêm 6 điểm trong 5 trận đấu cuối cùng để chính thức góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới. Sự ổn định của bộ khung tấn công sẽ là yếu tố then chốt. Trận đấu tiếp theo gặp Brentford tại Old Trafford vào ngày 28/4 tới được xem là cơ hội vàng để Cunha, Mbeumo và Sesko tiếp tục khẳng định vị thế và đưa Manchester United hoàn thành mục tiêu mùa giải.