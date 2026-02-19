MU hối hận vụ bán rẻ Rashford, Arsenal quyết chiêu mộ Leon Goretzka Manchester United thừa nhận sai lầm định giá Marcus Rashford khi bán cho Barca, trong khi Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Leon Goretzka.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động bất ngờ từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Manchester United với những nuối tiếc về quyết định nhân sự và Arsenal trong nỗ lực nâng cấp chiều sâu đội hình bằng những ngôi sao từ Bundesliga.

Sai lầm định giá Marcus Rashford của Manchester United

Ban lãnh đạo Manchester United đang trải qua giai đoạn hối tiếc muộn màng sau khi đạt thỏa thuận để Marcus Rashford gia nhập Barcelona. Quỷ đỏ trước đó đã chấp thuận để tiền đạo người Anh cập bến Camp Nou với mức phí chuyển nhượng chỉ 26 triệu bảng.

Tuy nhiên, ở tuổi 28, phong độ thăng hoa và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Rashford đã khiến đội ngũ quản lý tại Old Trafford nhận ra họ đã đánh giá thấp giá trị thực của cầu thủ này. Các chuyên gia tại Carrington nhận định, mức phí hợp lý cho tiền đạo sinh năm 1997 hiện nay phải rơi vào khoảng 50 triệu bảng, tức gần gấp đôi con số đã thỏa thuận. Việc để mất một biểu tượng trưởng thành từ học viện với giá thấp đang gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào bộ phận chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Rashford sẽ không trở về Man United.

Dấu chấm hết cho Jadon Sancho

Trái ngược với sự tiếc nuối dành cho Rashford, Manchester United đã đi đến quyết định cuối cùng về tương lai của Jadon Sancho. Ngôi sao chạy cánh 25 tuổi được xác định sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa giải này. Đây được coi là một thất bại nặng nề về mặt tài chính khi Quỷ đỏ chấp nhận mất trắng khoản phí khổng lồ từng chi ra cho Dortmund để ưu tiên việc dọn dẹp quỹ lương.

Arsenal nỗ lực chiêu mộ Leon Goretzka

Tại London, Arsenal đang tăng tốc trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Leon Goretzka từ Bayern Munich. Dù Bayer Leverkusen nỗ lực giữ ngôi sao này ở lại Bundesliga, nhưng nguyện vọng của Goretzka là được thử sức tại môi trường Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Mikel Arteta hiện đang dẫn đầu cuộc đua nhờ kế hoạch phát triển rõ ràng. Kinh nghiệm dày dạn của tiền vệ người Đức được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng và đẳng cấp cho tuyến giữa của "Pháo thủ" trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn mùa tới.

Arsenal nỗ lực chiêu mộ Goretzka.

Biến động nhân sự tại Tottenham và Chelsea

Tottenham Hotspur đang lên kế hoạch chi đậm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu số một là Morgan Rogers của Aston Villa. Tiền vệ 23 tuổi này đang vụt sáng trở thành một trong những cái tên hay nhất tại giải quốc nội. Song song đó, Spurs cũng cân nhắc khả năng chia tay Richarlison khi tiền đạo người Brazil đang nhận được sự quan tâm từ Flamengo và Atletico Madrid.

Trong khi đó, Chelsea có khả năng sẽ mất đi tài năng trẻ Liam Delap. Tiền đạo 23 tuổi hiện là mục tiêu săn đón của một loạt câu lạc bộ bao gồm Manchester United, Newcastle và Everton sau những màn trình diễn đầy hứa hẹn.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác