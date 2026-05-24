MU hưởng lợi lớn trên thị trường chuyển nhượng khi 10 mục tiêu lỡ hẹn World Cup 2026 Việc những ngôi sao như Ederson hay Tonali vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở ra cơ hội cho Manchester United đẩy nhanh tiến độ đàm phán và tối ưu ngân sách.

Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để thực hiện công cuộc tái thiết đội hình dưới triều đại Michael Carrick khi hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng quan trọng không góp mặt tại World Cup 2026. Trong bối cảnh các giải đấu quốc tế thường làm gián đoạn và đẩy giá cầu thủ lên cao, việc những cái tên trong danh sách rút gọn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ mang lại ưu thế chiến lược cho Quỷ đỏ.

Lợi thế kép cho kế hoạch của Michael Carrick

Việc các mục tiêu chuyển nhượng không tham dự World Cup mang lại hai lợi ích cốt lõi cho đội chủ sân Old Trafford. Đầu tiên, giá trị chuyển nhượng của họ sẽ được giữ ở mức ổn định, tránh tình trạng bị thổi phồng sau những màn trình diễn bùng nổ tại giải đấu lớn. Thứ hai, Man Utd có thể tiến hành thương thảo và hoàn tất hợp đồng sớm, giúp các tân binh có trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi và tham gia giai đoạn tiền mùa giải cùng CLB.

Ederson là một trong những ưu tiên của MU.

Danh sách 10 cái tên tiềm năng vắng mặt tại World Cup

Trong danh sách những mục tiêu được liên kết chặt chẽ với Quỷ đỏ, Ederson (Atalanta) là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ phòng ngự này đã bị HLV Carlo Ancelotti bỏ qua trong danh sách tuyển Brazil, mở đường cho MU tiếp cận nhanh chóng hơn. Một trường hợp khác là Sandro Tonali (Newcastle), ngôi sao đắt giá này buộc phải ngồi nhà do đội tuyển Ý không vượt qua vòng loại.

Tonali là ngôi sao đắt giá mà MU nỗ lực theo đuổi.

Bên cạnh đó, hàng loạt tài năng trẻ tại Ngoại hạng Anh cũng nằm trong diện ưu tiên của MU nhưng không được triệu tập đợt này:

Adam Wharton (Crystal Palace) & Lewis Hall (Newcastle): Những sự vắng mặt gây tranh cãi trong đội hình của Thomas Tuchel khi chiến lược gia này ưu tiên các nhân tố giàu kinh nghiệm hơn.

Mateus Fernandes (West Ham): Tiền vệ này bất ngờ bị Roberto Martinez loại khỏi danh sách tuyển Bồ Đào Nha.

Carlos Baleba (Brighton): Không thể tham dự do Cameroon dừng bước sớm ở vòng loại.

Jarrod Bowen, Morgan Gibbs-White & Alex Scott: Những ngôi sao tấn công năng nổ này đều không thể thuyết phục được ban huấn luyện quốc gia trong danh sách cuối cùng.

Những quyết định nhân sự gây bất ngờ

Đáng chú ý, không chỉ các mục tiêu mới mà ngay cả những người cũ của MU cũng lỡ hẹn một cách đáng tiếc. James Garner (Everton) – người từng được HLV Tuchel ví như "Fede Valverde của nước Anh" – đã bị gạch tên dù có phong độ ổn định. Sự cạnh tranh khốc liệt tại khu trung tuyến tuyển Anh đã gián tiếp giúp MU hưởng lợi khi các mục tiêu của họ có thêm thời gian hồi phục thể lực.

Nhìn chung, với việc những gương mặt triển vọng như Hayden Hackney hay Adam Wharton không phải chịu áp lực thi đấu quốc tế, Man Utd hoàn toàn có thể chủ động trong việc chốt các thỏa thuận cá nhân. Đây được xem là bước đi then chốt để Michael Carrick sớm ổn định khung đội hình cho mùa giải mới tại Ngoại hạng Anh.