MU kích hoạt kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ chuẩn bị cho đấu trường Champions League

Chiến thắng quan trọng trước Chelsea không chỉ giúp Michael Carrick đưa Manchester United trở lại đấu trường Champions League mà còn mở khóa nguồn ngân sách dồi dào cho kỳ chuyển nhượng hè. Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn nhằm khẳng định lại vị thế tại châu Âu.

Theo dữ liệu từ The Athletic, bộ máy lãnh đạo mới gồm CEO Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell đã hoàn tất bản kế hoạch chi tiết trình lên Sir Jim Ratcliffe. Hai mục tiêu trọng điểm được xác định là Carlos Baleba và Micky van de Ven.

Ưu tiên gia cố tuyến giữa với Carlos Baleba

Manchester United xác định cần bổ sung ít nhất hai tiền vệ trung tâm chất lượng để đá cặp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Carlos Baleba của Brighton đã lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch tại Carrington nhờ khả năng bao quát sân và thu hồi bóng ấn tượng. Dù từng bị hét giá hơn 100 triệu bảng vào năm ngoái, MU tin rằng mức phí khoảng 50 triệu bảng hiện tại là con số hợp lý cho cầu thủ 22 tuổi này.

Bên cạnh Baleba, danh sách rút gọn của Quỷ đỏ còn xuất hiện Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace). Tuy nhiên, mức giá yêu cầu lên tới 125 triệu bảng cho Anderson đang khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc các phương án thay thế khả thi hơn về mặt tài chính.

Micky van de Ven và bài toán hàng phòng ngự

Ở mặt trận phòng ngự, ưu tiên của Michael Carrick là một trung vệ lệch trái có tốc độ để chia lửa với Lisandro Martinez. Micky van de Ven của Tottenham Hotspur nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo nhờ chiều cao ấn tượng và khả năng bùng nổ trong các tình huống tranh chấp. Tương lai của trung vệ người Hà Lan tại London đang bị bỏ ngỏ, đặc biệt khi Spurs đối mặt với nhiều biến động vào cuối mùa.

Dù Van de Ven còn hợp đồng đến năm 2029, Man Utd sẵn sàng chi đậm để vượt mặt các đối thủ cạnh tranh như Liverpool. Sự bổ sung này được xem là bắt buộc trong bối cảnh đội bóng cần thêm kinh nghiệm trận mạc để chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB, bên cạnh việc mài giũa những tài năng trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven.

Thanh lọc đội hình và các mục tiêu chiến lược khác

Để cân bằng quỹ lương và dọn chỗ cho các tân binh, Quỷ đỏ dự kiến sẽ chia tay Manuel Ugarte và Casemiro. Sir Jim Ratcliffe được cho là không hài lòng với hiệu suất của Ugarte, trong khi Casemiro đã có thỏa thuận ngầm để rời đi, với điểm đến tiềm năng là Inter Miami tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Việc cắt giảm mức lương 350.000 bảng/tuần của tiền vệ người Brazil sẽ giúp MU có thêm dư địa tài chính đáng kể.

Kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford không dừng lại ở đó. Một tiền đạo giàu kinh nghiệm và một hậu vệ trái mới để thay thế Tyrell Malacia cũng đang được tìm kiếm. Những cái tên như Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Matheus Fernandes (West Ham) và Joao Gomes (Wolves) vẫn đang nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của đội ngũ tuyển trạch.

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ INEOS và sức hút từ tấm vé Champions League, Manchester United đang nắm lợi thế lớn để xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường vào mùa giải tới.