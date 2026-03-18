MU lên kế hoạch chiêu mộ 4 tân binh, tương lai Rafael Leao và Rashford dần lộ diện Quỷ đỏ dự chi đậm để thay thế Casemiro với danh sách 4 mục tiêu tiềm năng, trong khi Rafael Leao và Eduardo Camavinga lọt tầm ngắm của các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Manchester United đang kích hoạt kế hoạch tái thiết quy mô lớn với mục tiêu đưa về 4 tân binh chất lượng vào mùa hè tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt ngôi sao lớn như Rafael Leao và Eduardo Camavinga đang trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Manchester United và tham vọng thay máu hàng tiền vệ

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang dự định thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ bằng việc đưa về ít nhất 4 cầu thủ mới. Ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ là tìm kiếm những nhân tố trẻ trung để thay thế vị trí của Casemiro. Theo nguồn tin từ The Sun, danh sách rút gọn của MU hiện bao gồm Sandro Tonali (Newcastle), Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth).

Sandro Tonali là một trong những mục tiêu của Manchester United.

Đáng chú ý, trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi Elliot Anderson, MU sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Bayern Munich. Đội bóng nước Đức cũng đang khát khao sở hữu chữ ký của cầu thủ thuộc biên chế Nottingham Forest để củng cố sức mạnh tuyến giữa.

Cuộc đua giành các ngôi sao tự do tại Serie A và Bundesliga

Juventus đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Leon Goretzka từ Bayern Munich. Sau hai lần thất bại trong quá khứ, "Bà đầm già" quyết tâm đưa tuyển thủ Đức về Turin dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới, bất chấp sự quan tâm từ AC Milan, Inter Milan và Arsenal.

Bên cạnh đó, Juventus cũng đang tự tin sẽ sở hữu Lorenzo Pellegrini. Tiền vệ 29 tuổi của AS Roma hiện nhận mức lương 4 triệu euro và đang tìm kiếm một bến đỗ mới có khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn khi hợp đồng hiện tại đáo hạn.

Nút thắt trong thương vụ Marcus Rashford và Rafael Leao

Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành dấu hỏi lớn khi Manchester United tiến hành đàm phán với Barcelona. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này là mức phí mua đứt trị giá 26 triệu bảng mà phía MU đưa ra, điều khiến đội bóng xứ Catalonia phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong khi đó, Rafael Leao của AC Milan đang lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được định giá khoảng 70 triệu euro. Đây là mức phí phản ánh đúng giá trị của một trong những tiền đạo cánh hàng đầu Serie A hiện nay.

Rafael Leao được nhiều đội bóng Anh quan tâm.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang nỗ lực đàm phán để mua đứt Joao Cancelo từ Al Hilal. Hậu vệ người Bồ Đào Nha sẵn sàng giảm lương sâu để có thể tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou thay vì trở lại Ả Rập Xê Út.

Ở một diễn biến khác, Liverpool đang xem xét khả năng chiêu mộ Eduardo Camavinga. Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ 43 triệu bảng trở lên cho tiền vệ người Pháp. Cuối cùng, tiền đạo Marcus Thuram của Inter Milan cũng đang nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ giải Saudi Pro League, hứa hẹn sẽ tạo nên một thương vụ bom tấn trong thời gian tới.