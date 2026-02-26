MU mạo hiểm khi chậm trễ gia hạn với "linh hồn" tuyến giữa Kobbie Mainoo Dù đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Michael Carrick, Kobbie Mainoo vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn từ Manchester United bất chấp mức lương thuộc hàng thấp nhất đội.

Tại Old Trafford hiện nay, Kobbie Mainoo đang là tâm điểm của một nghịch lý đầy rủi ro. Dù được ban lãnh đạo xác định là tương lai không thể thay thế, Manchester United vẫn chưa chính thức mở lại các cuộc thảo luận về bản hợp đồng mới cho tiền vệ 20 tuổi này.

Kobbie Mainoo đã hồi sinh dưới thời Michael Carrick.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ và nghịch lý về thu nhập

Vấn đề cấp bách nhất hiện nay chính là sự chênh lệch quá lớn giữa đóng góp chuyên môn và đãi ngộ thực tế. Với mức lương chỉ khoảng 25.000 bảng mỗi tuần, Mainoo nằm trong nhóm những cầu thủ có thu nhập khiêm tốn nhất tại đội một. Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến tháng 6/2027, việc trì hoãn nâng cấp đãi ngộ cho một trụ cột đang thăng hoa là động thái gây nhiều thắc mắc cho giới chuyên môn.

Sự hồi sinh của tiền vệ sinh năm 2005 là minh chứng cho tầm quan trọng của việc chọn đúng huấn luyện viên. Dưới thời Ruben Amorim, Mainoo từng trải qua giai đoạn khó khăn và hai lần yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick tiếp quản, anh đã lột xác để trở thành "trái tim" của hàng tiền vệ nhờ khả năng thoát pressing, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ tấn công xuất sắc.

Tầm ảnh hưởng vượt biên giới Old Trafford

Phong độ ổn định với 3 đường kiến tạo sau 20 lần ra sân mùa này đã giúp Mainoo khẳng định vị thế tiền vệ hiện đại hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ ở cấp độ câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel được cho là rất ấn tượng với sự trưởng thành của anh. Mainoo hiện là ứng cử viên nặng ký cho một suất triệu tập chính thức vào đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng 3 tới.

Hạt nhân của kế hoạch đại tu hè 2026

Ban lãnh đạo Manchester United đã xác định Mainoo là trung tâm cho kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ dự kiến diễn ra vào mùa hè năm nay. Với việc Casemiro chắc chắn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Manuel Ugarte chưa thích nghi hoàn toàn và tương lai của Bruno Fernandes vẫn bỏ ngỏ, vai trò của Mainoo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Giữ chân Mainoo là phục vụ cho kế hoạch dài hạn của Quỷ đỏ.

Với 92 lần ra sân cho đội một khi mới ở tuổi đôi mươi, Kobbie Mainoo không còn là một tài năng trẻ tiềm năng mà đã trở thành trụ cột thực thụ. Việc sớm hoàn tất gia hạn hợp đồng không chỉ là sự tưởng thưởng xứng đáng mà còn là bước đi chiến lược bắt buộc để bảo vệ tài sản quý giá nhất của câu lạc bộ trước sự dòm ngó của các đại gia châu Âu.