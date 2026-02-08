MU muốn chớp thời cơ chiêu mộ tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly từ Arsenal Manchester United đang cân nhắc động thái táo bạo dành cho Myles Lewis-Skelly trong bối cảnh Arsenal cần huy động ngân sách cho các thương vụ bom tấn.

Manchester United đang chuẩn bị thực hiện một động thái đầy táo bạo trên thị trường chuyển nhượng hè khi đưa tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sẽ tận dụng thời điểm đối thủ cần tái cơ cấu tài chính để hoàn tất thương vụ này.

Man Utd muốn chiêu mộ Lewis-Skelly ngay mùa hè này.

Viên ngọc quý trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal

Theo nguồn tin từ Independent, ban lãnh đạo Manchester United cùng đội ngũ tuyển trạch viên đã theo dõi sát sao sự phát triển của Myles Lewis-Skelly trong một thời gian dài. Tiền vệ sinh năm 2006 vừa trải qua mùa giải mang tính bước ngoặt. Dù gặp vướng mắc ở giai đoạn đầu, sao trẻ người Anh đã bứt phá mạnh mẽ để trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình.

Đỉnh cao trong màn trình diễn của Lewis-Skelly là việc góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League gặp PSG. Nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng kiểm soát không gian của tiền vệ tuổi teen này là mắt xích then chốt giúp CLB chủ quản bước lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Bài toán nhân sự và biến động tài chính tại Emirates

Về nguyên tắc, Arsenal luôn ưu tiên giữ chân những tài năng do chính mình đào tạo. Tuy nhiên, kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện có thể đảo lộn nếu họ kích nổ thành công hai bản hợp đồng bom tấn mang tên Bruno Guimaraes và Vinicius Junior. Sự xuất hiện của bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ sẽ làm thay đổi cấu trúc chiến thuật, đồng thời thu hẹp đáng kể dư địa ra sân của Lewis-Skelly.

Bên cạnh đó, đội bóng chủ quản đang đối mặt với áp lực cân bằng ngân sách. Họ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli hoặc Viktor Gyokeres. Mặc dù Lewis-Skelly không nằm trong danh sách thanh lý chủ động, một mức giá đủ sức nặng từ Manchester United hoàn toàn có thể làm xoay chuyển cục diện trên bàn đàm phán.

Lựa chọn chiến lược cho sự nghiệp của Lewis-Skelly

Song song với kế hoạch tiếp cận tiền vệ của Arsenal, Manchester United cũng đang nỗ lực đàm phán để sớm đạt thỏa thuận chiêu mộ Lewis Hall từ Newcastle. Đội chủ sân Old Trafford quyết tâm bổ sung những cầu thủ trẻ chất lượng nhằm củng cố chiều sâu lực lượng cho chặng đường dài.

Cơ hội thành công của thương vụ này phụ thuộc trực tiếp vào các quyết định nhân sự tại Emirates. Nếu tuyến giữa của Arsenal trở nên quá chật chội, Myles Lewis-Skelly sẽ buộc phải đánh giá lại định hướng phát triển. Khi đó, gia nhập Manchester United sẽ là bến đỗ tiềm năng giúp tiền vệ này duy trì đà thăng tiến thi đấu đỉnh cao.