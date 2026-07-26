MU muốn dùng Marcus Rashford đổi Manu Kone: Tham vọng tái thiết tuyến giữa vấp rào cản tài chính Manchester United sẵn sàng đưa Marcus Rashford vào thương vụ chiêu mộ Manu Kone từ AS Roma, nhưng mức lương khổng lồ của tiền đạo người Anh khiến thương vụ rơi vào bế tắc.

Manchester United vừa tạo nên biến số đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi đưa Marcus Rashford vào cuộc thảo luận với AS Roma nhằm sở hữu tiền vệ Manu Kone. Tham vọng gia tăng chất thép cho tuyến giữa của Quỷ đỏ đang phải đối mặt với thử thách lớn về mặt tài chính lẫn cấu trúc hợp đồng từ đại diện Serie A.

Man Utd tính đường đưa Rashford sang Roma. Ảnh: Getty Images

Manu Kone và lời giải cho tuyến giữa Manchester United

Những màn trình diễn bùng nổ tại kỳ World Cup 2026 đã đưa Manu Kone trở thành một trong những tiền vệ trung tâm được săn đón hàng đầu châu Âu. Tuyển thủ Pháp nổi bật với khả năng thoát pressing ấn tượng, tư duy càn quét cùng nền tảng thể lực dồi dào ở khu vực giữa sân – đúng mẫu cầu thủ mà đội chủ sân Old Trafford đang thiếu hụt.

Nhận thức rõ giá trị của trụ cột, AS Roma đưa ra mức giá ấn định lên tới 60 triệu euro. Số tiền này khiến ban lãnh đạo Manchester United tỏ ra tương đối ngần ngại. Để giải quyết bài toán ngân sách, đội bóng nước Anh đã chủ động đề xuất phương án gán Marcus Rashford như một phần của thương vụ trao đổi, nhằm hạ giảm chi phí tiền mặt phải chi trả.

Rào cản đãi ngộ và thế bế tắc trên bàn đàm phán

Động thái sẵn sàng hy sinh một ngôi sao tấn công hàng đầu cho thấy mức độ khao khát mà Manchester United dành cho Manu Kone. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất lại nằm ở chính thỏa thuận cá nhân của chân sút người Anh. Marcus Rashford hiện nhận mức thu nhập thực lãnh khoảng 10 triệu euro mỗi mùa, cộng thêm 2,5 triệu euro phụ phí theo thành tích.

Nếu chấp nhận viễn cảnh cập bến sân Olimpico, khoản đãi ngộ này sẽ biến Rashford thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại Serie A. Đây là con số vượt quá tầm khả năng chi trả của AS Roma trong bối cảnh đại diện nước Ý cần duy trì sự cân bằng quỹ lương.

Phía AS Roma chỉ xem xét phương án mượn Rashford trong mùa giải đầu tiên, đồng thời yêu cầu phía Manchester United tiếp tục chi trả phần lớn tiền lương cho ngôi sao này. Đề nghị mang tính một chiều từ đội bóng thủ đồ Italy ngay lập tức bị Quỷ đỏ từ chối, khiến các đoạn đàm phán giữa hai bên nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Áp lực FFP mở ra cơ hội cho Quỷ đỏ

Dù khả năng Marcus Rashford chuyển sang khoác áo AS Roma hiện không cao, cánh cửa để Manchester United chiêu mộ Manu Kone vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Đội bóng nước Ý đang chịu áp lực nặng nề trong việc tuân thủ các quy định khắt khe của Luật Công bằng tài chính (FFP).

Yêu cầu cân đối tài chính bắt buộc AS Roma nhiều khả năng vẫn phải bán đứt Manu Kone ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Nếu đưa ra một lời đề nghị bằng tiền mặt hợp lý hơn mà không đính kèm nhân sự, Manchester United hoàn toàn có thể hoàn tất thương vụ trọng điểm này.