MU nhắm Alejandro Balde của Barca, Bernardo Silva tiến sát sân Camp Nou Manchester United coi Alejandro Balde là mục tiêu hàng đầu nhằm giải quyết lỗ hổng cánh trái, trong khi Bernardo Silva chuẩn bị cập bến Barcelona theo dạng tự do.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những chuyển động quan trọng từ hai đội bóng lớn là Manchester United và Barcelona. Theo các nguồn tin uy tín, Quỷ đỏ đang tìm cách củng cố hàng phòng ngự bằng một tài năng trẻ từ La Liga, trong khi đội chủ sân Camp Nou chuẩn bị đón nhận một ngôi sao đẳng cấp thế giới theo cách kinh tế nhất.

Manchester United và kế hoạch chiêu mộ Alejandro Balde

Manchester United đã chính thức đưa hậu vệ cánh trái Alejandro Balde của Barcelona vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè này. Cầu thủ 22 tuổi, người trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia, đã gây ấn tượng mạnh với tốc độ và khả năng xuyên phá hành lang cánh.

Alejandro Balde lọt tầm ngắm MU.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Balde tại Blaugrana thời gian qua bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các vấn đề chấn thương. Barcelona, vốn đang đối mặt với áp lực tài chính nặng nề, được cho là sẵn sàng bán ngôi sao trẻ này nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn. Với MU, sự có mặt của Balde sẽ là lời giải cho bài toán nhân sự bên hành lang trái, nơi thường xuyên chịu tổn thất do các trụ cột vắng mặt dài hạn.

Bernardo Silva và tham vọng gia nhập Barcelona

Ở một diễn biến khác, người đại diện Jorge Mendes đang nỗ lực thúc đẩy thương vụ đưa Bernardo Silva gia nhập Barcelona. Điểm đáng chú ý nhất trong thương vụ này là khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ cập bến Camp Nou dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Manchester City.

Silva có thể cập bến Barca.

Bernardo Silva từ lâu đã là mục tiêu ưu tiên của ban lãnh đạo Barcelona nhằm nâng cấp chất lượng kỹ thuật cho tuyến giữa. Khả năng kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật của ngôi sao sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Catalonia lấy lại vị thế tại đấu trường châu lục. Quá trình đàm phán về tương lai của Silva tại Etihad đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và có tính quyết định cao.

Liverpool và MU cạnh tranh Francisco Conceicao

Cả Liverpool và Manchester United đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Francisco Conceicao, tiền đạo cánh đang khoác áo Juventus. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có mức giá chuyển nhượng khoảng 27,5 triệu bảng và sở hữu lối chơi bùng nổ.

Trong khi Liverpool coi Conceicao là phương án dài hạn để thay thế Mohamed Salah, MU lại muốn bổ sung hỏa lực cho hàng công vốn thi đấu thiếu ổn định. Sự đa năng và kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp ngôi sao này trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Serie A và Bundesliga

Thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác. Tại Ý, Inter Milan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham. Thủ môn 29 tuổi dự kiến sẽ trở lại Serie A sau một mùa giải đầy thử thách tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, Scott McTominay chuẩn bị cam kết tương lai lâu dài với Napoli bằng một bản hợp đồng gia hạn, chấm dứt mọi tin đồn quay lại Anh.

Tại Đức, Manuel Neuer đã bày tỏ nguyện vọng gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2027. Nếu thành công, huyền thoại này sẽ cán mốc 16 năm cống hiến cho đội bóng xứ Bavaria. Trong khi đó, thủ thành Ederson (cựu cầu thủ Man City đang chơi cho Fenerbahce) đang đứng trước lời mời gọi hấp dẫn từ các đại gia Saudi Arabia như Al Nassr và Al Hilal.

