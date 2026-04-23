MU nhắm Alex Scott để trẻ hóa tuyến giữa, Arsenal quyết chiêu mộ Arda Guler Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Alex Scott từ Bournemouth, trong khi Arsenal theo sát tình hình của Arda Guler tại Real Madrid và Barcelona muốn giữ chân Marcus Rashford.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn bóng đá Anh. Manchester United và Arsenal hiện là hai đội bóng hoạt động năng nổ nhất khi liên tục nhắm đến những tài năng trẻ để củng cố đội hình cho tham vọng trong tương lai.

Manchester United và tham vọng trẻ hóa cùng Alex Scott

Theo nguồn tin từ Mirror, Manchester United đang đặt tiền vệ Alex Scott của Bournemouth vào tầm ngắm ưu tiên. Cầu thủ 22 tuổi người Anh đã có một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, thể hiện sự chững chạc và khả năng điều tiết lối chơi ấn tượng. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng Scott chính là mảnh ghép hoàn hảo để thực hiện kế hoạch trẻ hóa khu vực trung tuyến, vốn đang thiếu đi sự năng động và tính kế thừa.

Bên cạnh việc săn lùng tân binh, Manchester United cũng đã có những động thái dứt khoát về tương lai của các trụ cột. Theo Sun, đội chủ sân Old Trafford đã khẳng định mong muốn tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục gắn bó lâu dài. Ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đóng vai trò là thủ lĩnh không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật, và việc giữ chân anh được xem là ưu tiên hàng đầu để duy trì sự ổn định cho đội bóng.

Arsenal theo đuổi Arda Guler trong cơn biến động tại Real Madrid

Tại London, Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình của Arda Guler tại Real Madrid. Tiền vệ 21 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu hiện nay nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính thường xuyên tại Bernabeu. Những bất ổn xung quanh tương lai của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa tại Madrid có thể là chìa khóa để Pháo thủ thuyết phục Guler chuyển đến Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Barcelona đang đối mặt với những bài toán tài chính phức tạp. Thay vì mua đứt Marcus Rashford, đội chủ sân Camp Nou đã đề nghị Manchester United gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một mùa giải. Mức phí 26 triệu bảng để sở hữu vĩnh viễn chân sút 28 tuổi được cho là vượt quá khả năng chi trả hiện tại của Barca. Song song đó, đội bóng xứ Catalan vẫn đang cân nhắc tính khả thi trong việc chiêu mộ Bernardo Silva từ Man City và Pedro Neto từ Chelsea để làm mới hàng công.

Biến động vị trí gác đền và các thương vụ tiềm năng khác

Juventus đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn ở vị trí thủ môn. Đại diện Serie A đã đưa Alisson Becker của Liverpool vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Ở tuổi 33, thủ thành người Brazil vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và được Juventus kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn tin cậy mới cho hàng thủ. Ngược lại, tại Đức, Bayern Munich đã quyết định không gia hạn hợp đồng mượn Nicolas Jackson. Tiền đạo người Senegal sẽ phải quay trở lại Chelsea sau khi mùa giải này kết thúc.

Thị trường cũng ghi nhận cuộc đua khốc liệt cho chữ ký của thủ thành trẻ James Trafford từ Manchester City. Liverpool, Chelsea, Tottenham cùng với Aston Villa và Newcastle đều đang bày tỏ sự quan tâm đến thủ môn 23 tuổi này. Ngoài ra, Bournemouth cũng đã chính thức gia nhập cuộc đua giành tiền vệ Malik Tillman từ Bayer Leverkusen. Đội bóng vùng miền Nam nước Anh sẵn sàng chi đậm để cạnh tranh với các đối thủ khác nhằm sở hữu ngôi sao người Mỹ đang tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga.