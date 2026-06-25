MU nhắm Angus Gunn thay thế Andre Onana: Toan tính mới của Quỷ đỏ từ World Cup 2026 Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ toàn diện ở vị trí thủ môn khi nhắm tới Angus Gunn, người vừa có màn trình diễn đáng chú ý tại World Cup 2026.

Trong khi sự chú ý của giới mộ điệu đổ dồn vào màn trình diễn hủy diệt của Brazil trước Scotland tại World Cup 2026, một chuyển động ngầm tại Old Trafford đã bắt đầu hình thành. Thất bại 0-3 của đội quân xứ sở Tartan không chỉ đẩy họ vào thế khó mà còn vô tình làm nổi bật một mục tiêu chuyển nhượng bất ngờ của Manchester United: thủ thành Angus Gunn.

Nỗ lực giữa "cơn bão" Brazil và cơ hội tại Old Trafford

Trận thua nặng nề trước những vũ công Samba với cú đúp của Vinicius Junior và bàn thắng từ Matheus Cunha đã phơi bày nhiều khoảng trống trong đội hình Scotland. Tuy nhiên, giữa sự sa sút của các trụ cột như Scott McTominay, Angus Gunn lại nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi nhờ sự ổn định xuyên suốt vòng bảng.

Quỷ đỏ cân nhắc chiêu mộ Angus Gunn làm phương án dự phòng.

Theo tiết lộ từ nhà báo Samuel Luckhurst, Manchester United đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa thủ môn 30 tuổi này về sân Old Trafford. Hiện tại, Gunn đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Nottingham Forest vào cuối mùa giải 2025/26. Dù chỉ có duy nhất 1 lần ra sân ở cấp độ câu lạc bộ mùa trước, phong độ của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Bắc Mỹ lại kể một câu chuyện khác. Gunn đã giữ sạch lưới trước Haiti và chỉ để lọt lưới 1 bàn trước Morocco, trước khi phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp từ các chân sút Brazil.

Mối nhân duyên từ học viện Manchester City

Lý do Manchester United nhắm tới Angus Gunn không chỉ nằm ở phong độ tức thời. Chìa khóa của thương vụ này nằm ở Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trong quá khứ, Wilcox chính là người thầy dìu dắt và sau đó là người đứng đầu học viện tại Manchester City khi Gunn còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Sự am hiểu sâu sắc của Wilcox về tư duy chơi bóng và khả năng chuyên môn của Gunn được xem là yếu tố quyết định. Sau khi rời nửa xanh thành Manchester, Gunn đã tích lũy kinh nghiệm tại Norwich City, Southampton và Stoke City. Sự trưởng thành về mặt tâm lý và kinh nghiệm trận mạc tại Premier League biến anh thành một phương án an toàn và ít rủi ro về mặt tài chính.

Cuộc thanh trừng tại Old Trafford: Vì sao lại là Angus Gunn?

Chiến lược của Quỷ đỏ hiện tại rất rõ ràng: tái cấu trúc hoàn toàn khung gỗ. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đang chuẩn bị thanh lý cả thủ thành số một Andre Onana và phương án dự phòng Altay Bayindir. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một thủ môn số hai giàu kinh nghiệm, chấp nhận vai trò dự phòng nhưng vẫn đủ năng lực ra sân khi cần thiết là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh Angus Gunn, Manchester United cũng đang theo dõi sát sao Karl Darlow của Leeds United. Thủ môn 35 tuổi này sắp hết hạn hợp đồng, tuy nhiên những cuộc đàm phán gia hạn tại Elland Road đang khiến thương vụ này trở nên phức tạp hơn. So với Darlow, Gunn trẻ hơn và có lợi thế lớn về mối quan hệ mật thiết với bộ sậu lãnh đạo mới tại Old Trafford.

Dù Scotland đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2026, nhưng với Angus Gunn, giải đấu này có thể là bệ phóng đưa anh trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh trong một vai trò hoàn toàn mới tại Nhà hát của những giấc mơ.