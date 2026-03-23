MU nhắm Bruno Guimaraes làm hạt nhân trung tuyến mới thay thế Casemiro Fabrizio Romano xác nhận Man United đã gặp gỡ đại diện của Bruno Guimaraes để thảo luận về thương vụ 70 triệu bảng nhằm thay thế Casemiro vào mùa hè này.

Việc chiêu mộ Bruno Guimaraes là ưu tiên hàng đầu của Manchester United nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại, sau khi chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận các cuộc tiếp xúc đầu tiên đã diễn ra giữa hai bên. Động thái này đánh dấu bước đi quan trọng của "Quỷ đỏ" trong kế hoạch tái cấu trúc hàng tiền vệ cho mùa giải mới.

Xác nhận từ Fabrizio Romano về cuộc gặp gỡ bí mật

Thông tin về việc Manchester United nỗ lực đưa Bruno Guimaraes về sân Old Trafford đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Sau nhiều tuần đồn đoán, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã chính thức lên tiếng xác nhận về những bước đi đầu tiên của đội bóng thành Manchester.

Theo Romano, một cuộc gặp gỡ giữa các quan chức Man United và đại diện của ngôi sao người Brazil đã diễn ra nhằm đặt nền móng cho một cuộc chuyển giao vào kỳ chuyển nhượng hè. Phát biểu trên kênh cá nhân, Romano khẳng định Man United đang duy trì mối quan hệ rất tốt với công ty đại diện của cầu thủ này, tạo điều kiện thuận lợi để thỏa thuận các điều khoản cá nhân.

Bruno Guimaraes là chữ ký lý tưởng cho Man United.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý tái thiết của Man United

Sức hút của Bruno Guimaraes không chỉ đến từ kỹ năng chơi bóng đẳng cấp mà còn từ tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường bóng đá Anh. Tiền vệ 28 tuổi này hội tụ mọi yếu tố mà ban lãnh đạo Man United tìm kiếm: kinh nghiệm dày dặn tại Premier League, tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh và mức phí chuyển nhượng được cho là rơi vào khoảng 60 đến 70 triệu bảng Anh.

Kể từ khi gia nhập Newcastle United với giá 40 triệu bảng từ Lyon vào năm 2022, Guimaraes đã trở thành biểu tượng tại Tyneside. Anh góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Carabao Cup mùa trước và hai lần góp mặt tại sân chơi Champions League. Sự hiện diện của anh được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán sáng tạo và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cho MU.

Lời giải cho bài toán hàng tiền vệ MU sau khi Casemiro rời CLB.

Phản ứng từ Newcastle và kịch bản chuyển nhượng

Tuy nhiên, tham vọng của Manchester United đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Newcastle United. Đội bóng vùng Đông Bắc đang nỗ lực hết sức để giữ chân ngôi sao sáng nhất của mình bằng một bản hợp đồng kỷ lục. Newcastle sẵn sàng biến Guimaraes trở thành cầu thủ đầu tiên nhận mức lương trên 200.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với St James' Park.

Mặc dù vậy, một chi tiết quan trọng có thể làm thay đổi cục diện là "thỏa thuận ngầm" giữa Guimaraes và Newcastle. Có thông tin cho rằng tiền vệ này được phép rời đi nếu CLB thất bại trong việc giành vé dự Champions League mùa tới. Với việc Newcastle hiện đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng và cách nhóm dự cúp châu Âu tới 7 điểm, khả năng giữ chân trụ cột đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến cân não giữa hai thế lực

Trong khi các nguồn tin từ Brazil và Romano khẳng định có sự tiếp cận, thì các phóng viên thân cận với Newcastle như Luke Edwards (The Telegraph) lại tỏ ra hoài nghi và phủ nhận mọi cuộc đàm phán chính thức. Điều này cho thấy tính chất phức tạp và nhạy cảm của thương vụ bom tấn này.

Nhìn chung, thương vụ Bruno Guimaraes đang trở thành một cuộc chiến cân não. Man United sở hữu lợi thế về sức hút thương hiệu và nhu cầu cấp thiết về một thủ lĩnh trung tuyến, trong khi Newcastle có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Kết quả của cuộc đàm phán không chỉ quyết định tương lai của Guimaraes mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tái thiết của cả hai câu lạc bộ trong kỷ nguyên mới.