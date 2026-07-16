MU nhắm Crysencio Summerville thay Rashford, Arsenal chi 34 triệu bảng cho Nusa Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Summerville nếu Rashford rời đi, Arsenal tiến gần chữ ký Antonio Nusa trong khi Man City muốn đưa thẳng Ayyoub Bouaddi lên đội một.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi đầy tính toán của các ông lớn Premier League. Trong khi Manchester United chuẩn bị cho kịch bản không có Marcus Rashford, Arsenal và Manchester City lại đang dồn lực vào những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu để củng cố chiều sâu đội hình.

Kịch bản thay thế Marcus Rashford tại Old Trafford

Manchester United đã bắt đầu xác định các mục tiêu dự phòng trong trường hợp Marcus Rashford rời sân Old Trafford. Cái tên đứng đầu danh sách là Crysencio Summerville của West Ham. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan vừa trải qua một mùa giải ấn tượng và được định giá khoảng 30 triệu bảng.

Theo nguồn tin từ Guardian, thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai của Rashford. Nếu tiền đạo người Anh quyết định tìm kiếm thử thách mới, Quỷ đỏ sẽ lập tức kích hoạt đàm phán với West Ham. Summerville với lối chơi tốc độ và khả năng xuyên phá được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hành lang cánh của đội bóng dưới thời HLV Erik ten Hag.

MU đang để mắt đến Crysencio Summerville. Ảnh: Getty Images.

Arsenal và tham vọng mang tên Antonio Nusa

Tại Bắc London, HLV Mikel Arteta đang nỗ lực bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công. Arsenal được cho là đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức trị giá 34 triệu bảng tới RB Leipzig để hỏi mua Antonio Nusa. Tuyển thủ Na Uy 21 tuổi này từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Pháo thủ nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng tạo đột biến cao.

Arteta đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của Nusa, người có thể chơi tốt ở cả hai hành lang cánh. Việc chiêu mộ Nusa không chỉ giúp Arsenal có thêm phương án xoay tua mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai, phù hợp với triết lý xây dựng đội bóng dựa trên các tài năng trẻ của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Chiến lược trẻ hóa thần tốc của Manchester City

Manchester City đang thể hiện sự quyết đoán trong việc chiêu mộ Ayyoub Bouaddi từ Lille. Thay vì gửi cầu thủ 18 tuổi này đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm như lộ trình thông thường, Pep Guardiola muốn đưa thẳng tiền vệ người Maroc lên đội một. Bouaddi đã gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1 với tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng thoát pressing xuất sắc, những tố chất cực kỳ phù hợp với hệ thống của Man City.

Man City muốn Ayyoub Bouaddi trở thành 1 phần trong kế hoạch của mùa giải mới. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, The Citizens cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Aston Villa và Tottenham để giành chữ ký của Ibrahim Mbaye từ PSG. Tiền đạo 18 tuổi người Senegal được coi là một trong những viên ngọc thô quý giá nhất của bóng đá Pháp hiện nay, buộc PSG phải nỗ lực hết sức để giữ chân trước sự chèo kéo từ giải Ngoại hạng Anh.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Premier League

Everton đang cân nhắc một nước đi táo bạo khi nhắm tới hậu vệ cánh Rico Lewis của Manchester City. Trong bối cảnh Lewis cần cơ hội ra sân thường xuyên hơn để phát triển sự nghiệp, đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng trao cho anh một vị trí chính thức. Tuy nhiên, Everton sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Nottingham Forest, Bournemouth và Fulham.

Ở các cấp độ thấp hơn, Sunderland đang triển khai kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Dayann Methalie từ Toulouse để gia cố hàng thủ. Trong khi đó, Hull City đang tiến gần đến việc hoàn tất bộ đôi tân binh Elliot Stroud (3 triệu bảng từ Mjallby) và thủ môn Konstantinos Tzolakis từ Olympiacos, cho thấy tham vọng thăng hạng mạnh mẽ của đội bóng này.