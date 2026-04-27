MU nhắm Hayden Hackney thay Casemiro: Canh bạc 20 triệu bảng của Michael Carrick Trong bối cảnh Casemiro và Manuel Ugarte chuẩn bị rời Old Trafford, Manchester United đang hướng sự chú ý tới Hayden Hackney, tiền vệ tài năng của Middlesbrough với mức giá chuyển nhượng chỉ 20 triệu bảng.

Manchester United đang đứng trước một cuộc đại tu lực lượng quy mô lớn tại hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Với việc Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford khi hợp đồng đáo hạn vào cuối tháng 6 và Manuel Ugarte nhiều khả năng cũng sẽ chia tay đội bóng sau hai mùa giải biến động, Kobbie Mainoo hiện là tiền vệ trung tâm duy nhất chắc suất trong đội hình một. Điều này buộc giới chủ INEOS phải tìm kiếm ít nhất hai tân binh chất lượng để lấp đầy khoảng trống.

Hayden Hackney là học trò cũ của Carrick.

Giải pháp tiết kiệm ngân sách cho Quỷ đỏ

Mặc dù những cái tên như Elliot Anderson, Ederson, hay Adam Wharton đều nằm trong danh sách mục tiêu, mức giá của họ được dự báo sẽ tiêu tốn của CLB khoảng 180-200 triệu bảng Anh. Trong bối cảnh cần tối ưu hóa ngân sách, Hayden Hackney nổi lên như một lựa chọn lý tưởng. Với mức giá rơi vào khoảng 20 triệu bảng, tiền vệ của Middlesbrough mang đến một phương án kinh tế hơn rất nhiều so với các ngôi sao đã thành danh tại Premier League.

INEOS đã thực hiện cuộc cải tổ hàng công thành công vào mùa hè năm ngoái và hiện đang gặt hái những kết quả tích cực. Việc áp dụng mô hình tương tự cho hàng tiền vệ, bằng cách chiêu mộ những cầu thủ tiềm năng với mức phí hợp lý, đang được xem là chiến lược trọng tâm của đội bóng thành Manchester.

Hayden Hackney có thể là thương vụ phù hợp với MU.

Phân tích tiềm năng của Cầu thủ xuất sắc nhất Championship

Ở tuổi 23, Hackney vừa trải qua một mùa giải rực rỡ tại Middlesbrough và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của EFL Championship. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng anh không chỉ là một tiền vệ lùi sâu thuần túy. Hackney đã đóng góp 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng lên tới 86,5% và tạo ra trung bình hơn hai cơ hội mỗi trận.

Dù kỹ năng hỗ trợ phòng ngự vẫn cần được hoàn thiện thêm để thích nghi với môi trường Premier League khắc nghiệt, nhưng Hackney sở hữu đầy đủ tố chất để phát triển thành một tiền vệ toàn diện. Khả năng điều tiết lối chơi và nhãn quan chiến thuật của anh được đánh giá là rất phù hợp với phong cách mà Manchester United đang hướng tới.

Mối liên kết đặc biệt với Michael Carrick

Một yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy thương vụ này là sự hiện diện của Michael Carrick. Cựu tiền vệ Man United đang được cân nhắc cho vị trí huấn luyện viên trưởng chính thức tại Old Trafford sau những dấu ấn đậm nét trong thời gian qua. Chính Carrick là người đã nhào nặn và giúp Hackney phát triển vượt bậc khi cả hai còn làm việc tại Middlesbrough.

Dưới sự chỉ đạo của Carrick, cầu thủ trẻ người Anh đã có 104 lần ra sân và in dấu giày vào 18 bàn thắng. Nếu Carrick chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Manchester United, ông chắc chắn sẽ là người hiểu rõ nhất cách phát huy tối đa giá trị của Hackney, biến đây trở thành một thương vụ "đầu tư thông minh" cho tương lai của Quỷ đỏ.