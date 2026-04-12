MU nhắm Johan Manzambi: Giải pháp chuyển nhượng khôn ngoan hơn Carlos Baleba Manchester United đang ưu tiên chiêu mộ Johan Manzambi từ Freiburg với giá 30 triệu bảng, một phương án kinh tế và tiềm năng hơn hẳn so với Carlos Baleba để tái thiết tuyến giữa.

Manchester United đang thực hiện một bước đi chiến lược trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa khi chuyển hướng quan tâm sang Johan Manzambi, ngôi sao trẻ đang lên của Freiburg. Thay vì mạo hiểm với những bản hợp đồng đắt đỏ, Quỷ đỏ được cho là đã tìm thấy một "viên ngọc thô" phù hợp hơn với triết lý phát triển bền vững của tập đoàn INEOS.

Màn trình diễn thuyết phục tại đấu trường châu Âu

Các tuyển trạch viên của Manchester United đã theo dõi sát sao tiền vệ người Thụy Sĩ trong thời gian dài. Đỉnh điểm là màn trình diễn bùng nổ của Manzambi tại Europa League, nơi anh hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến và thuyết phục được bộ sậu tuyển trạch của INEOS.

Cụ thể, trong cuộc đối đầu với Celta Vigo, cầu thủ 20 tuổi này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những thống kê vượt trội: giành chiến thắng trong 11 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 lần lừa bóng thành công và đóng góp 1 kiến tạo. Với 83 lần chạm bóng cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao, Manzambi cho thấy sự chững chạc hiếm có và nguồn năng lượng vô tận của một tiền vệ hiện đại.

Bài toán kinh tế so với Carlos Baleba

Sở dĩ Man Utd ưu tiên Manzambi là do những hoài nghi về phong độ của Carlos Baleba. Ngôi sao của Brighton đã trải qua mùa giải 2025/26 không như ý, khiến mức giá yêu cầu hơn 60 triệu bảng trở thành một canh bạc đầy rủi ro. Ngược lại, Johan Manzambi sở hữu bộ kỹ năng tương đồng với khả năng càn lướt và kéo bóng ấn tượng, nhưng lại có mức giá chỉ bằng một nửa.

Thương vụ này hoàn toàn khớp với chiến lược chuyển nhượng mới: ưu tiên những tài năng trẻ có tiềm năng phát triển lớn với chi phí hợp lý. Thay vì chạy đua theo những tên tuổi đã thành danh với mức giá bị thổi phồng, Quỷ đỏ tập trung vào nhóm cầu thủ có giá trị thực tế cao.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của Christopher Vivell

Giám đốc Christopher Vivell được cho là đã đưa tên tiền vệ người Thụy Sĩ vào danh sách ưu tiên mua sắm. Với mức định giá khoảng 25 triệu bảng, một đề nghị rơi vào tầm 30 triệu bảng được xem là đủ để thuyết phục Freiburg nhả người. Việc sở hữu một "máy quét" chất lượng như Manzambi không chỉ giải quyết bài toán phòng ngự từ xa mà còn giải phóng hoàn toàn năng lượng cho những cầu thủ sáng tạo như Bruno Fernandes hay Kobbie Mainoo.

Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều cho đội chủ sân Old Trafford. Với việc vòng chung kết World Cup đang cận kề, giá trị của Manzambi chắc chắn sẽ tăng vọt nếu anh tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại, các cuộc đàm phán sơ bộ đang được đẩy mạnh để sớm chốt hạ các điều khoản cá nhân, mở đường cho Manzambi khẳng định đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh.