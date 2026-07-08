MU nhắm Julian Ryerson: Khắc tinh của Vinicius lọt vào tầm ngắm Quỷ đỏ Manchester United đang theo dõi sát sao Julian Ryerson, hậu vệ của Borussia Dortmund vừa gây sốt khi khóa chặt Vinicius Junior tại World Cup 2026 và sở hữu 18 pha kiến tạo mùa này.

Trong nỗ lực tái thiết hàng phòng ngự và tìm kiếm sự ổn định bên hành lang cánh phải, Manchester United đã đưa Julian Ryerson vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Hậu vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund không còn là cái tên xa lạ, nhưng màn trình diễn bùng nổ gần đây đã biến anh thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Lời giải cho bài toán hành lang cánh của Man Utd

Theo báo cáo từ tờ BILD, đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đã dành nhiều tháng qua để thu thập dữ liệu chi tiết về Julian Ryerson. Trạng thái tiếp cận bước đầu đã được thiết lập sau khi cầu thủ sinh năm 1997 trải qua một mùa giải thăng hoa tại Bundesliga. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng sự đa năng và tinh thần chiến đấu của Ryerson là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý mà đội bóng đang xây dựng.

Điểm mạnh nhất của Ryerson không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn là sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi tham gia tấn công. Thống kê chỉ ra rằng, hậu vệ này đã đóng góp tới 18 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Dortmund ở mùa giải vừa qua. Đây là con số mơ ước đối với bất kỳ hậu vệ cánh nào tại Premier League hiện nay.

Kẻ khóa chặt Vinicius Junior tại World Cup 2026

Giá trị của Julian Ryerson thực sự được nâng tầm sau chiến dịch World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển quốc gia Na Uy. Anh chính là nhân tố then chốt giúp đại diện Bắc Âu tạo nên cú sốc trước Brazil. Trong trận đấu đó, Ryerson đã thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi: vô hiệu hóa hoàn toàn siêu sao Vinicius Junior.

Ryerson từng vô hiệu hóa Vinicius trong trận Na Uy thắng Brazil ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Khả năng đọc tình huống, tốc độ và sự quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi của Ryerson đã khiến ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Màn trình diễn đẳng cấp thế giới này chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất thúc đẩy Manchester United quyết tâm sở hữu chữ ký của anh.

Rào cản từ Westfalenstadion

Dù khát khao có được Ryerson, nhưng Manchester United chắc chắn sẽ đối mặt với một cuộc thương thảo đầy gian nan. Borussia Dortmund vốn nổi tiếng là đội bóng cứng rắn trên bàn đàm phán. Ban huấn luyện đội bóng vùng Ruhr đánh giá Ryerson là một thủ lĩnh đích thực trong phòng thay đồ và là hạt nhân không thể thay thế trong dự án dài hạn của CLB.

Dortmund hiện không có ý định bán rẻ trụ cột của mình. Để thuyết phục đội bóng Đức nhả người, Quỷ đỏ sẽ phải đưa ra một mức giá đủ sức nặng, vượt xa giá trị thị trường hiện tại của cầu thủ người Na Uy.

Cuộc đua khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng

Man Utd không đơn độc trong cuộc đua này. Sự thăng tiến vượt bậc của Ryerson đã thu hút sự chú ý của nhiều đại gia khác tại châu Âu. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh buộc đội chủ sân Old Trafford phải tính toán chiến lược kỹ lưỡng và hành động quyết đoán hơn.

Hiện tại, thương vụ vẫn đang ở mức độ thăm dò và đánh giá chuyên sâu. Tuy nhiên, với việc kỳ chuyển nhượng đang đến gần, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền kỳ vọng vào một cú hích lớn mang tên Julian Ryerson để gia cố sức mạnh cho hàng thủ vốn còn nhiều nỗi lo của đội nhà.