MU nhắm Marcus Tavernier, Liverpool sẵn sàng chi 70 triệu bảng cho Murillo Kỳ chuyển nhượng hè Ngoại hạng Anh nóng dần với việc Manchester United nhắm tiền vệ Bournemouth, trong khi Liverpool quyết tâm phá két để sở hữu trung vệ Murillo từ Nottingham Forest.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các đội bóng lớn. Manchester United và Liverpool đều đang tích cực tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng để củng cố đội hình cho mùa giải tới, trong bối cảnh cuộc đua tại Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt.

Manchester United đưa Marcus Tavernier vào danh sách ưu tiên

Manchester United đã chính thức đưa Marcus Tavernier, tiền vệ đang thuộc biên chế Bournemouth, vào danh sách các mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Cầu thủ này đã gây ấn tượng mạnh với đội ngũ tuyển trạch của "Quỷ đỏ" nhờ lối chơi linh hoạt và khả năng điều tiết trận đấu ổn định tại Vitality.

Marcus Tavernier lọt vào tầm ngắm của Manchester United.

Bên cạnh Tavernier, khu trung tuyến của các đội bóng thành Manchester cũng đang hướng sự chú ý về Sandro Tonali. Arsenal hiện đang chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ tiền vệ thuộc biên chế Newcastle United này vào mùa hè. Tuy nhiên, "Pháo thủ" sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ cả Manchester City và Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Italy.

Liverpool quyết chi đậm cho hậu vệ Murillo

Tại vùng Merseyside, Liverpool đang cụ thể hóa tham vọng gia cố hàng thủ bằng việc theo sát Murillo của Nottingham Forest. Đội ngũ lãnh đạo sân Anfield tin rằng mức phí 70 triệu bảng sẽ là con số đủ sức thuyết phục để đưa ngôi sao người Brazil về với đội bóng. Murillo được đánh giá là một trong những trung vệ tiềm năng nhất giải đấu hiện nay với khả năng đọc tình huống và không chiến ấn tượng.

Liverpool dự chi 70 triệu bảng cho Murillo.

Biến động trên băng ghế huấn luyện

Tương lai của các chiến lược gia hàng đầu cũng đang là tâm điểm của sự chú ý. Tại Aston Villa, vị trí của HLV Unai Emery đang trở nên lung lay. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là ngày càng thất vọng với những hạn chế về tài chính đang bủa vây đội chủ sân Villa Park, điều này có thể dẫn đến việc ông rời đi vào cuối mùa giải.

Trong khi đó, đại diện của Jurgen Klopp đã nhanh chóng bác bỏ các tin đồn liên quan đến Real Madrid. Phía cựu thuyền trưởng Liverpool khẳng định chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào và những thông tin hiện tại chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Ngược lại, Pep Guardiola đã mang đến tin vui cho người hâm mộ Manchester City khi khẳng định đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới, ngầm cam kết sẽ hoàn tất năm cuối cùng trong hợp đồng tại Etihad.

Những diễn biến khác tại Manchester City và Nottingham Forest

Đội hình của Manchester City dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về nhân sự. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Bernardo Silva (31 tuổi) dự kiến sẽ rời câu lạc bộ vào tháng 6 tới theo dạng chuyển nhượng tự do khi không có cuộc đàm phán gia hạn nào được thực hiện. Để thay thế, Man City đang cân nhắc việc tái hợp với Felix Nmecha từ Borussia Dortmund, người đã có màn trình diễn ấn tượng tại Bundesliga mùa này.

Tại Nottingham Forest, cấu trúc thượng tầng của đội bóng cũng có sự thay đổi đột ngột. Giám đốc bóng đá toàn cầu Edu đã quyết định từ bỏ vai trò của mình chỉ sau 8 tháng tại vị. Hiện tại, các điều khoản chấm dứt hợp đồng của vị sếp người Brazil đang được đôi bên khẩn trương hoàn tất.