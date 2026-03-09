MU nhắm Marcus Tavernier với giá 40 triệu bảng: Tìm kiếm phiên bản Mbeumo mới Manchester United sẵn sàng cạnh tranh với Aston Villa để sở hữu Marcus Tavernier từ Bournemouth. Tiền vệ 26 tuổi được kỳ vọng mang lại sự đa năng tương tự chân sút số một Bryan Mbeumo.

Manchester United đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Theo các nguồn tin nội bộ, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để cạnh tranh chữ ký của Marcus Tavernier, ngôi sao đa năng thuộc biên chế Bournemouth, nhằm gia cố sức mạnh cho hành lang cánh và tuyến giữa.

Cú vấp tại St James' Park và yêu cầu cải tổ

Chuỗi ngày thăng hoa của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick vừa phải nhận một gáo nước lạnh. Sau thành tích ấn tượng với 6 chiến thắng trong 7 trận đầu tiên, Quỷ đỏ đã gục ngã trước Newcastle United bởi pha lập công muộn màng ở phút cuối của William Osula. Thất bại này không chỉ chấm dứt mạch trận ấn tượng mà còn để lại cho Carrick nhiều bài toán về chiều sâu đội hình.

Dù ưu tiên hàng đầu lúc này là duy trì sự ổn định để bảo vệ vị trí trong nhóm dự Champions League, ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu rục rịch hướng sự chú ý đến thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh những mục tiêu trọng điểm như Sandro Tonali hay Elliot Anderson để cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Marcus Tavernier nổi lên như một phương án chiến lược cho hàng công.

Marcus Tavernier: Mục tiêu 40 triệu bảng của Quỷ đỏ

Tiền vệ thuộc biên chế Bournemouth đang là mục tiêu hàng đầu của Man Utd để gia cố hàng công bên cánh trái, bên cạnh những cái tên tiềm năng khác như Morgan Gibbs-White hay Yan Diomande. Tuy nhiên, để sở hữu cựu cầu thủ Leeds, nửa đỏ thành Manchester sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ phía Aston Villa. Mức phí để thuyết phục Bournemouth nhả người dự kiến rơi vào khoảng 40 triệu bảng.

Tavernier lọt vào tầm ngắm của Man Utd.

Kỳ vọng về một phiên bản Mbeumo 2.0

Nếu thương vụ này thành công, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể sở hữu một phiên bản "Mbeumo 2.0" đầy hứa hẹn. Dù vừa trải qua chuỗi 4 trận tịt ngòi, Bryan Mbeumo vẫn được xem là bản hợp đồng thành công rực rỡ tại Old Trafford. Cập bến với mức giá 65 triệu bảng, chân sút 26 tuổi này đã đóng góp 9 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, giữ vị thế cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội bóng mùa này.

Mbeumo được xem là một chữ ký khá thành công của Man Utd.

Điểm tương đồng lớn nhất giữa Tavernier và Mbeumo chính là sự đa năng hiếm có. Trong khi Mbeumo mang đến cho Carrick nhiều phương án khi có thể dạt cánh hoặc đá cắm, Tavernier lại sở hữu bộ kỹ năng chơi bóng ở hầu khắp mọi vị trí trên sân. Trong suốt 116 lần ra sân cho Bournemouth, anh đã đóng góp dấu giày vào tổng cộng 36 bàn thắng, thi đấu mượt mà ở cả hai hành lang cánh, tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và thậm chí là hậu vệ cánh trái.

Thời điểm chín muồi để vươn tầm

Cựu thuyền trưởng Gary O'Neil từng ca ngợi Tavernier là một tài năng phi thường nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm uy lực. Ở tuổi 26, đây được xem là thời điểm chín muồi để tiền vệ này tìm kiếm một bến đỗ lớn hơn, vươn mình lên tầm cao mới tương tự con đường mà Mbeumo đã đi.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những bản hợp đồng mới, nhiệm vụ cấp bách của thầy trò Carrick là phải xốc lại tinh thần ngay lập tức. Quỷ đỏ cần nhanh chóng bỏ lại thất bại tại St James' Park để tập trung thu về những điểm số tối đa trong phần còn lại của mùa giải, qua đó đảm bảo tấm vé tham dự Champions League danh giá trước khi bắt tay vào cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn vào mùa hè.