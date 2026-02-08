MU nhắm Michael Kayode: Phương án 50 triệu bảng đề phòng Dalot ra đi Manchester United gia nhập cuộc đua chiêu mộ Michael Kayode từ Brentford nhằm chuẩn bị cho kịch bản Diogo Dalot rời Old Trafford trước sự quan tâm của Real Madrid và Bayern Munich.

Dù Diogo Dalot đang thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United vẫn không ngừng tìm kiếm những phương án dài hạn cho hành lang cánh phải. Mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Michael Kayode, hậu vệ trẻ đầy triển vọng đang khoác áo Brentford.

Diogo Dalot và bài toán giữ chân trụ cột tại Old Trafford

Diogo Dalot đang trải qua một mùa giải khởi sắc với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau giai đoạn phải thi đấu trái sở trường ở vị trí wing-back dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được Michael Carrick trả về vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu quả, điển hình là pha kiến tạo đẳng cấp cho Bruno Fernandes trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham gần đây.

MU cần một phương án nâng cấp cho Dalot.

Tuy nhiên, phong độ cao của cầu thủ 26 tuổi cũng đồng thời thu hút sự chú ý từ các cường quốc bóng đá châu Âu. Atletico Madrid, Real Madrid và Bayern Munich được cho là đang theo sát tình hình của Dalot. Trước viễn cảnh có thể mất đi trụ cột vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải xây dựng các phương án thay thế chất lượng.

Michael Kayode: "Viên ngọc thô" 50 triệu bảng của Brentford

Theo dữ liệu từ TEAMtalk, Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Michael Kayode. Hậu vệ phải 21 tuổi người Ý đang là một trong những tài năng trẻ gây ấn tượng mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài MU, hàng loạt ông lớn khác như Newcastle United, Man City, Real Madrid, Bayern Munich và PSG cũng đang theo dõi sát sao sự tiến bộ của cầu thủ này.

Kayode sở hữu tiềm năng lớn.

Gia nhập Brentford vào tháng 1/2025, Kayode nhanh chóng thích nghi và trở thành nhân tố chủ chốt của "Bầy ong". Thống kê cho thấy anh đã có 30 lần ra sân mùa này, bao gồm 25 trận đá chính tại Ngoại hạng Anh với tổng cộng 2.184 phút thi đấu. Điểm mạnh nổi bật của Kayode là sự đa năng: anh có thể đảm nhận tốt cả hai hành lang cánh hoặc chơi như một trung vệ lệch trong sơ đồ 3 hậu vệ. Ngoài ra, khả năng ném biên cực mạnh của anh cũng được đánh giá là một vũ khí lợi hại trong các tình huống dàn xếp tấn công.

Thách thức tài chính và chiến lược chuyển nhượng của MU

Mặc dù quan tâm sâu sắc, Man Utd sẽ phải đối mặt với rào cản tài chính không nhỏ. Kayode còn hợp đồng với Brentford đến năm 2030, điều này cho phép đội bóng phía Tây London yêu cầu mức phí chuyển nhượng tối thiểu 50 triệu bảng. Hiện tại, bản thân hậu vệ người Ý vẫn đang ổn định cuộc sống tại sân Gtech Community và chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

Về phía đội chủ sân Old Trafford, ưu tiên số một trong kỳ chuyển nhượng tới vẫn là củng cố tuyến giữa. Tuy nhiên, theo định hướng chuyển nhượng mới của Ineos – tập trung vào các tài năng trẻ đã khẳng định được năng lực tại môi trường Ngoại hạng Anh – Michael Kayode vẫn là cái tên rất đáng cân nhắc. Sự trẻ trung và tiềm năng phát triển của anh hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tái thiết đội hình mà câu lạc bộ đang theo đuổi.