MU nhắm Morgan Gibbs-White thay Bruno Fernandes: Thương vụ 60 triệu bảng đầy toan tính Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ Morgan Gibbs-White từ Nottingham Forest nhằm chuẩn bị cho sự ra đi tiềm năng của đội trưởng Bruno Fernandes.

Manchester United đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm tái thiết hàng tiền vệ khi điền tên Morgan Gibbs-White vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Trong bối cảnh tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes trở nên bất định, đội chủ sân Old Trafford xem ngôi sao của Nottingham Forest là phương án thay thế lý tưởng nhờ sự sáng tạo và nguồn năng lượng dồi dào.

MU nhắm sao Nottingham.

Sự thoái trào của kỷ nguyên Bruno Fernandes

Kể từ khi gia nhập Manchester United, Bruno Fernandes đã luôn là nhân tố không thể thay thế, đóng vai trò linh hồn trong lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên, ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha dường như đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao nhất tại Nhà hát của những giấc mơ. Với bộ sưu tập danh hiệu khiêm tốn gồm một FA Cup và một Carabao Cup, những tin đồn về việc anh chuyển đến Saudi Pro League để tìm kiếm thử thách mới đang ngày càng gia tăng.

Về mặt hiệu suất, Bruno đang đối mặt với mùa giải ghi bàn kém nhất kể từ khi khoác áo Quỷ đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn cần thêm 4 bàn thắng nữa để cân bằng cột mốc 10 bàn thắng mà anh từng đạt được ở mùa giải 2021-22, một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ này đang có phần suy giảm.

Morgan Gibbs-White: Mục tiêu 60 triệu bảng

Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Gibbs-White. Tiền vệ 26 tuổi này sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, một con số được thiết lập sau khi anh ký hợp đồng mới để chấm dứt những lùm xùm chuyển nhượng liên quan đến Tottenham Hotspur trước đó.

Xét về các chỉ số chuyên môn, Gibbs-White đang chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải đấu:

Mùa giải 2024-25: Ghi 7 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Ghi 7 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải hiện tại: Đã có 6 pha lập công tại đấu trường cao nhất xứ sở sương mù.

Chiến lược lương thưởng và sự cạnh tranh gắt gao

Một điểm đáng lưu ý trong thương vụ này là cấu trúc lương mới mà Manchester United đang áp dụng. Đội bóng quyết tâm không phá vỡ quỹ lương và kỳ vọng Gibbs-White sẽ chấp nhận mức đãi ngộ khoảng 150.000 bảng/tuần. Đây là mức lương tương đương với những tân binh tiềm năng khác như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ lớn. Tottenham Hotspur vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt sau khi hụt mất cầu thủ này vào mùa hè trước. Đáng chú ý hơn, Manchester City cũng đang theo dõi sát sao tình hình, biến cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Nottingham Forest trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Việc chiêu mộ Morgan Gibbs-White không chỉ là một sự bổ sung về mặt nhân sự mà còn thể hiện tham vọng trẻ hóa và thổi luồng sinh khí mới vào hàng tiền vệ của Manchester United, chuẩn bị cho một giai đoạn hậu Bruno Fernandes đầy biến động.