MU nhắm Neco Williams: Lời giải cho bài toán quá tải của Luke Shaw tại Old Trafford Manchester United bất ngờ liên hệ với Neco Williams của Nottingham Forest để củng cố hành lang cánh, giữa lúc INEOS đang ưu tiên hoàn tất các mục tiêu tuyến giữa.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình dưới triều đại mới của INEOS, Manchester United đã bất ngờ hướng tầm ngắm đến Nottingham Forest. Mục tiêu lần này là Neco Williams, hậu vệ cánh đang có những bước tiến vượt bậc tại sân City Ground, nhằm giải quyết bài toán nhân sự nan giải bên hành lang cánh trái.

Neco Williams trong lần đối đầu với MU. Ảnh: Getty Images.

Phương án dự phòng chiến lược cho Luke Shaw

Theo nguồn tin từ BBC Sport, đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đã bắt đầu có những động thái tiếp cận đầu tiên với cầu thủ 25 tuổi. Đây được xem là bước đi tính toán nhằm giảm bớt áp lực lên Luke Shaw – người dù đã hồi phục chấn thương và đá chính toàn bộ các trận đấu mùa trước, nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro về mặt thể lực.

Việc kỳ vọng Shaw có thể duy trì cường độ thi đấu 2 trận/tuần trên khắp các đấu trường từ Ngoại hạng Anh đến đấu trường châu lục là điều thiếu thực tế. Neco Williams, với nền tảng thể lực dồi dào và kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League, nổi lên như một ứng viên sáng giá để chia sẻ gánh nặng này.

Sự thăng tiến vượt bậc tại City Ground

Kể từ khi rời Liverpool để gia nhập Nottingham Forest vào tháng 7/2022 với giá 12 triệu bảng, sự nghiệp của ngôi sao người Xứ Wales đã bước sang một trang mới. Tại mùa giải 2025-2026, Williams trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Forest.

Thống kê cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của hậu vệ này khi anh chỉ vắng mặt duy nhất một trận đấu trong suốt chiến dịch Ngoại hạng Anh. Không chỉ đảm bảo an toàn nơi phần sân nhà, Williams còn đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công với 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Khả năng leo biên và những quả tạt có độ xoáy cao là vũ khí giúp anh lọt vào mắt xanh của các ông lớn.

Cuộc cạnh tranh gắt gao và thái độ của Nottingham Forest

Man United không phải là đội bóng duy nhất khao khát chữ ký của Williams. Newcastle United cùng một vài câu lạc bộ tầm trung khác tại Ngoại hạng Anh cũng đang theo sát diễn biến tại City Ground. Tuy nhiên, Nottingham Forest cho thấy họ không dễ dàng để trụ cột của mình ra đi.

Dù hợp đồng hiện tại của Williams vẫn còn thời hạn đến năm 2029, ban lãnh đạo Forest đang chủ động đàm phán một bản giao kèo mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Động thái này nhằm dập tắt tham vọng của các đối thủ cạnh tranh và khẳng định vị thế của đội bóng trong việc giữ chân các ngôi sao hàng đầu.

Lộ trình chuyển nhượng của INEOS

Dù quan tâm đến Neco Williams, nhưng Manchester United dự kiến sẽ không đẩy nhanh thương vụ này ngay lập tức. Ưu tiên hàng đầu của tập đoàn INEOS trong giai đoạn đầu mùa hè là gia cố tuyến giữa – khu vực vốn bộc lộ nhiều khoảng trống ở mùa giải vừa qua.

Quỷ đỏ được cho là đã ở rất gần chữ ký của Andrey Santos từ Chelsea và đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để công bố tân binh Ederson từ Atalanta. Chỉ sau khi bộ khung tiền vệ được ổn định, đội chủ sân Old Trafford mới dồn lực cho vị trí hậu vệ trái vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Neco Williams vẫn sẽ là mục tiêu trọng điểm, nhưng MU cần một chiến lược tiếp cận khôn ngoan để thuyết phục Forest nhả người.