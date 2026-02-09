MU nhắm Sandro Tonali giá 100 triệu bảng thay Casemiro, Man City theo đuổi Dewsbury-Hall Manchester United xác định Sandro Tonali là mục tiêu số một cho tuyến giữa trong khi Man City sẵn sàng chi 40 triệu bảng cho nhạc trưởng đang hồi sinh của Everton.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn. Manchester United đã đưa Sandro Tonali vào tầm ngắm như một giải pháp dài hạn cho vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi gã hàng xóm Manchester City cũng đang ráo riết theo đuổi Kiernan Dewsbury-Hall để củng cố sức mạnh tuyến giữa.

Sandro Tonali: Ưu tiên hàng đầu của Manchester United

Manchester United đang ưu tiên tìm kiếm người kế thừa xứng đáng cho Casemiro, và Sandro Tonali đã nổi lên là mục tiêu số một. Mặc dù Quỷ đỏ có xem xét các phương án tiềm năng khác như Elliot Anderson (Nottingham Forest) hay Adam Wharton (Crystal Palace), nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh của tiền vệ người Ý là yếu tố then chốt.

Tonali là phương án thay thế Casemiro lý tưởng cho MU.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của ngôi sao Newcastle, đội chủ sân Old Trafford dự kiến phải chi ra khoản kinh phí khổng lồ lên tới 100 triệu bảng. Con số này tương đương với những bản hợp đồng bom tấn như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của Tonali trong thời gian qua.

Man City gia nhập cuộc đua giành chữ ký Dewsbury-Hall

Ở phía xanh thành Manchester, Pep Guardiola được cho là đang để mắt đến Kiernan Dewsbury-Hall của Everton. Tiền vệ người Anh đang chứng minh mình là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng vùng Merseyside sau khi chuyển đến từ Chelsea với giá 25 triệu bảng. Từ vị thế người thừa, anh đã lột xác thành thủ lĩnh tuyến giữa tại sân Goodison Park.

Dewsbury-Hall hồi sinh sự nghiệp ở Everton.

Manchester City sẵn sàng chi khoảng 40 triệu bảng cho thương vụ này. Khả năng kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi của Dewsbury-Hall được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá mà Man City đang vận hành.

Liverpool và kế hoạch thanh lọc lực lượng

Tại Anfield, tương lai của Federico Chiesa đang trở nên bất định. Liverpool sẵn sàng để tiền đạo người Ý ra đi với mức giá khoảng 25-30 triệu euro (tương đương 21,7-26 triệu bảng). Hiện tại, Juventus, Napoli và Roma đang là những bến đỗ tiềm năng. Chiesa đang khát khao tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên để giữ suất trong đội tuyển Ý tham dự vòng play-off World Cup.

Bên cạnh đó, The Kop đang cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại trung vệ Jarell Quansah từ Bayer Leverkusen với giá 70 triệu bảng. Các nguồn tin uy tín cho biết Liverpool đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về hợp đồng cá nhân với Quansah, sẵn sàng đưa anh trở lại Anfield vào năm tới.

Tottenham từ chối mua đứt Kolo Muani

Trái ngược với sự sôi nổi của các đối thủ, Tottenham Hotspur không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt Randal Kolo Muani sau khi hợp đồng cho mượn từ Paris Saint-Germain kết thúc. Quãng thời gian của tiền đạo người Pháp tại London không mấy êm đẹp trong bối cảnh Spurs rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng và HLV Thomas Frank đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Trong khi đó, Bournemouth đã chính thức kích hoạt điều khoản bắt buộc mua đứt hậu vệ cánh Alex Jimenez từ AC Milan với giá 19,5 triệu euro (16,9 triệu bảng). Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với The Cherries bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi sau những màn trình diễn thuyết phục thời gian qua.