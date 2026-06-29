MU nhận tin sét đánh: Manuel Ugarte đứt dây chằng, kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ Manchester United xác nhận Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng tại World Cup 2026. Sự cố này khiến kế hoạch cải tổ tuyến giữa của Quỷ đỏ bị đảo lộn hoàn toàn.

Cơn ác mộng chấn thương tại World Cup 2026 đã chính thức gõ cửa Old Trafford. Manchester United vừa đưa ra thông báo xác nhận tiền vệ Manuel Ugarte gặp phải một chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng trong trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại Guadalajara. Đây không chỉ là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi mà còn đẩy ban lãnh đạo đội bóng vào một thế trận chuyển nhượng vô cùng nan giải.

Khoảnh khắc định mệnh tại Guadalajara

Sự việc xảy ra trong một nỗ lực phòng ngự lăn xả của Ugarte. Trong tình huống cố gắng xoạc bóng để ngăn chặn bàn thắng quyết định của đối thủ, tiền vệ người Uruguay đã bị lật chân, dẫn đến tổn thương cấu trúc đầu gối nghiêm trọng. Hình ảnh Ugarte rời sân bằng cáng với gương mặt biến dạng vì đau đớn đã dự báo về một kịch bản tồi tệ nhất.

Dù đội ngũ y tế của Manchester United đang chờ đợi kết quả kiểm tra chuyên sâu tại Carrington, các nguồn tin từ truyền thông Uruguay đồng loạt khẳng định Ugarte đã bị đứt dây chằng chéo (ACL). Nếu kết quả này được xác nhận, cựu sao Paris Saint-Germain sẽ phải đối mặt với ca phẫu thuật và thời gian hồi phục kéo dài ít nhất từ 6 đến 9 tháng.

Ugarte chấn thương khiến kế hoạch chuyển nhượng của MU bị đảo lộn. Ảnh: Getty.

Nỗi đau của người trong cuộc

Trên mạng xã hội, Manuel Ugarte đã không giấu nổi sự thất vọng khi phải đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp. Anh chia sẻ: "Tôi đang phải chịu đựng chấn thương nghiêm trọng nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể đối mặt ngay trong một trận đấu lịch sử của quê nhà. Tuy nhiên, thất bại này sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Khi cuộc sống muốn bạn dừng lại, nó luôn có cách để báo trước."

Sự kiên cường của Ugarte là điều đáng ghi nhận, nhưng về mặt chuyên môn, chấn thương này là một nốt trầm tiếp theo trong hành trình đầy gian truân của anh tại Manchester. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford với mức giá 50,8 triệu bảng vào năm 2024, tiền vệ này vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao từng giúp anh làm mưa làm gió tại Ligue 1.

Bài toán hóc búa cho Erik ten Hag và INEOS

Chấn thương của Ugarte xuất hiện vào thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với Manchester United. Trước khi sự cố xảy ra, Quỷ đỏ đã lên kế hoạch thanh lý hoặc đem tiền vệ này cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm giải phóng quỹ lương và tái đầu tư vào các mục tiêu mới. Lần cuối cùng Ugarte ra sân cho đội bóng là từ tháng 4, trong thất bại muối mặt trước Leeds tại Ngoại hạng Anh.

Với tình trạng hiện tại, không một câu lạc bộ nào chấp nhận rủi ro chiêu mộ một cầu thủ đang dính chấn thương dây chằng. Điều này đồng nghĩa với việc Manchester United buộc phải giữ chân Ugarte, tiếp tục chi trả mức lương cao và chứng kiến giá trị chuyển nhượng của anh sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường.

Việc toàn bộ dự định chuyển nhượng liên quan đến Ugarte phải tạm hoãn buộc ban lãnh đạo đội bóng phải tính đến các phương án thay thế khẩn cấp. Tuyến giữa của Quỷ đỏ, vốn đã mỏng manh, nay lại càng trở nên báo động khi một quân bài dự phòng chiến lược không thể thi đấu trong thời gian dài. Nhìn chung, đây là một bài kiểm tra thực sự cho khả năng ứng biến của bộ sậu INEOS trong nỗ lực đưa Manchester United trở lại vị thế vốn có.