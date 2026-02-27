MU nhận tin vui từ Carlos Baleba, Liverpool và Arsenal tranh giành thần đồng Ajax Brighton bất ngờ giảm giá sâu mục tiêu Carlos Baleba mở đường cho Man Utd, trong khi các đại gia Ngoại hạng Anh đang quyết chiến vì tài năng 18 tuổi Sean Steur.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những diễn biến bất ngờ, đặc biệt là sự thay đổi thái độ từ phía Brighton trong thương vụ Carlos Baleba. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh như Liverpool, Arsenal và Manchester United cũng đang hướng tầm ngắm sang những tài năng trẻ triển vọng tại Eredivisie và Bundesliga.

Man Utd chiếm ưu thế vụ Carlos Baleba nhờ bước ngoặt về giá

Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để gia cố tuyến giữa khi thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba của Brighton có những chuyển biến tích cực. Đội chủ sân Old Trafford hiện vượt mặt cả Liverpool và Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trụ người Cameroon.

Brighton hạ giá Carlos Baleba.

Đáng chú ý, mức phí chuyển nhượng của Baleba đã giảm đáng kể. Thay vì con số hơn 100 triệu bảng như tuyên bố ban đầu, các nguồn tin nội bộ tiết lộ Brighton sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức giá khoảng 70 triệu bảng. Việc tiết kiệm được 30 triệu bảng so với dự kiến là một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

Arsenal tuyên bố Gabriel Magalhaes không phải để bán

Tại London, Arsenal vừa đưa ra phản hồi đanh thép trước sự quan tâm từ Real Madrid. Gã khổng lồ Tây Ban Nha đã gửi lời hỏi thăm về trung vệ Gabriel Magalhaes nhằm bổ sung nhân sự cho hàng thủ tại Bernabeu.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Pháo thủ đã ngay lập tức dập tắt hy vọng của đối thủ. Arsenal khẳng định cầu thủ 28 tuổi là trụ cột không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Mikel Arteta và sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá nào cho trung vệ người Brazil này.

Cuộc đua giành chữ ký các ngôi sao Bundesliga

Tình hình của Leon Goretzka tại Bayern Munich đang thu hút sự chú ý của Arsenal, Tottenham và Inter Milan. Tiền vệ 31 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2026, khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên cho các đội bóng muốn sở hữu kinh nghiệm và đẳng cấp với mức giá không đồng.

Trong một diễn biến khác, hậu vệ phải Nnamdi Collins của Eintracht Frankfurt đang lọt vào tầm ngắm của một nhóm 6 đội bóng Ngoại hạng Anh, bao gồm Man City và Liverpool. Arsenal được cho là đội bóng nhiệt tình nhất khi các tuyển trạch viên đánh giá Collins có nhiều điểm tương đồng về tư duy chơi bóng với Ben White.

Sean Steur: Tâm điểm mới của các đại gia nước Anh

Tại Hà Lan, Sean Steur của Ajax đang trở thành cái tên gây sốt. Ở tuổi 18, tiền vệ trụ này đã có bước tiến thần tốc để chiếm một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên tạm quyền Fred Grim.

Sean Steur lọt tầm ngắm các ông lớn nước Anh.

Với khả năng sử dụng tốt cả hai chân và lối chơi thông minh vượt tuổi, Steur đã ghi được 2 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 30 lần ra sân mùa này. Liverpool hiện đang dẫn đầu danh sách các đội bóng khao khát sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này, xếp trên cả Arsenal và Man Utd.

Để thay thế cho Casemiro đã luống tuổi, Man Utd cũng đang theo sát Pape Gueye của Villarreal. Ngôi sao 27 tuổi người Senegal đang có phong độ bùng nổ và dự kiến giá trị của anh sẽ còn tăng cao sau kỳ World Cup sắp tới.