MU phát lệnh 'cấm vận' Rashford với nhóm Big Six, Arsenal săn đón trụ cột Aston Villa Manchester United kiên quyết giữ chân Marcus Rashford trước sự lôi kéo từ Arsenal và Chelsea. Trong khi đó, Arsenal chuyển hướng sang Ezri Konsa và Juventus nhắm 'Găng tay vàng' Emiliano Martinez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi chiến thuật đầy toan tính từ các ông lớn Premier League. Tâm điểm của mọi sự chú ý đang đổ dồn về Old Trafford, nơi tương lai của Marcus Rashford trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt giữa ban lãnh đạo Manchester United và các đối thủ trực tiếp tại London.

Manchester United và lập trường cứng rắn với Marcus Rashford

Dù phong độ có những giai đoạn trồi sụt, Marcus Rashford vẫn là cái tên có sức hút mãnh liệt trên thị trường. Cả Tottenham, Chelsea và Arsenal đều đã đánh tiếng muốn sở hữu chữ ký của tiền đạo 28 tuổi này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ The I, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: tuyệt đối không bán Rashford cho bất kỳ đối thủ nào tại giải Ngoại hạng Anh.

Động thái này cho thấy MU không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ khi để các ngôi sao gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời khẳng định Rashford vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB, bất chấp những đồn đoán về một cuộc thanh lọc lực lượng.

Rashford vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Manchester United. Ảnh: Getty Images.

Arsenal và kế hoạch gia cố hàng thủ với Ezri Konsa

Bên cạnh việc theo đuổi các tiền đạo, Mikel Arteta đang ráo riết tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để chia lửa cùng William Saliba và Gabriel Magalhaes. Mục tiêu hàng đầu được Telegraph tiết lộ chính là Ezri Konsa của Aston Villa. Hậu vệ 28 tuổi này đã có một mùa giải bùng nổ, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất trong đội hình của Unai Emery.

Arsenal dự kiến sẽ sớm gửi lời đề nghị chính thức. Tuy nhiên, đây không phải thương vụ dễ dàng khi Aston Villa coi Konsa là nhân tố không thể chạm tới nếu muốn duy trì vị thế tại đấu trường châu lục.

Ezri Konsa đang nằm trong tầm ngắm của Pháo thủ thành London. Ảnh: Getty Images.

Juventus và tham vọng 'Argentina hóa' khung gỗ

Tại Italy, Juventus đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn ở vị trí người gác đền. Mục tiêu được nhắm đến là Emiliano Martinez, thủ thành 33 tuổi vừa cùng Argentina gặt hái mọi danh hiệu cao quý. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Martinez được xem là mảnh ghép hoàn hảo để giúp "Bà đầm già" tìm lại ánh hào quang tại Serie A.

Bên cạnh đó, Juventus cũng đang cạnh tranh gắt gao với West Ham để có được Jean-Clair Todibo. Trung vệ 26 tuổi này đang thể hiện phong độ ấn tượng tại London và được đánh giá là một trong những trung vệ hiện đại hay nhất hiện nay.

Sự thực dụng của Manchester United trên bàn đàm phán

Khác với sự quyết liệt trong vụ Rashford, MU lại tỏ ra cực kỳ thận trọng ở các mục tiêu mua sắm. Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức rút lui khỏi hai thương vụ Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth). Lý do được đưa ra là mức giá "trên trời" mà các đội bóng chủ quản yêu cầu, vượt quá ngân sách dự kiến của Quỷ đỏ.

Trong khi MU rút lui, Arsenal lại đang âm thầm theo sát Alex Scott. Tiền vệ 22 tuổi này vừa từ chối gia hạn hợp đồng với Bournemouth, mở ra cơ hội lớn cho Pháo thủ trong việc sở hữu một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất nước Anh.

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