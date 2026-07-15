MU quyết chi 51 triệu bảng cho Manu Kone: Mảnh ghép hoàn hảo của Michael Carrick Manchester United đang nỗ lực chốt thương vụ Manu Kone từ AS Roma với giá 51 triệu bảng, nhằm hoàn tất cuộc đại tu tuyến giữa đầy tham vọng của Michael Carrick.

Manchester United đã chính thức đặt vấn đề với AS Roma về trường hợp của tiền vệ Manu Kone. Đây được xem là bước đi quyết định của huấn luyện viên Michael Carrick nhằm xây dựng một tuyến giữa cơ động và giàu sức chiến đấu hơn cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải mới.

Manu Kone: "Động cơ" mới cho hàng tiền vệ Quỷ đỏ

Theo các nguồn tin uy tín, mức giá mà đội bóng Serie A yêu cầu cho ngôi sao người Pháp rơi vào khoảng 60 triệu Euro (tương đương 51 triệu Bảng). Manu Kone vừa trải qua một kỳ World Cup ấn tượng, nơi anh chứng minh được năng lực điều tiết và khả năng thoát pressing thượng hạng ở khu vực trung tuyến.

MU nhắm Manu Kone. (Ảnh: Getty Images)

Động thái này xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của Michael Carrick. Chiến lược gia người Anh đang tìm kiếm một tiền vệ có khả năng tịnh tiến bóng (ball-carrier) tốt để triển khai sơ đồ chiến thuật mới. Kone, với nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, hoàn toàn khớp với hồ sơ cầu thủ mà Carrick mong muốn.

Cuộc đại tu 135 triệu bảng tại Old Trafford

Nếu thương vụ này hoàn tất, Manu Kone sẽ là tân binh thứ ba cập bến Old Trafford trong mùa hè năm nay để gia cố tuyến giữa, sau Andrey Santos và Youri Tielemans. Tính toán sơ bộ, Quỷ đỏ sẽ tiêu tốn tổng cộng khoảng 135 triệu Bảng chỉ riêng cho việc tái thiết hàng tiền vệ – một minh chứng cho tham vọng đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.

Sự hiện diện của Kone dự kiến sẽ tạo ra sự cạnh tranh gắt gao và mang lại sự cân bằng cần thiết, điều mà tuyến giữa của Manchester United còn thiếu hụt trong những mùa giải gần đây.

Áp lực tài chính từ phía AS Roma

Về phía AS Roma, đội bóng thủ đô Italy dường như đã sẵn sàng để trụ cột của mình ra đi. Dù vừa giành quyền trở lại Champions League, Roma vẫn đang đối mặt với áp lực từ Luật công bằng tài chính (FFP) sau những khoản chi lớn trong quá khứ.

Huấn luyện viên Gian Piero Gasperini thừa nhận: "Các điều kiện của FFP không bao giờ cố định. Roma cần cân bằng sổ sách sau những khoản chi lớn. Tôi từng hy vọng việc trở lại Champions League là đủ, nhưng báo cáo tài chính là yếu tố sống còn đối với các câu lạc bộ hiện nay."

Sự thay đổi mục tiêu chiến lược

Việc Manchester United dồn toàn lực vào Manu Kone diễn ra sau khi các phương án khác gặp trở ngại. Trước đó, đội bóng đã phải tạm hoãn chiêu mộ Ederson từ Atalanta (38,8 triệu Bảng) do lo ngại về tiền sử chấn thương đầu gối của cầu thủ này.

Bên cạnh đó, những mục tiêu như Elliot Anderson hay Mateus Fernandes đều không đạt được thỏa thuận, trong khi Aurelien Tchouameni đã lựa chọn cam kết tương lai với Real Madrid. Điều này biến Manu Kone thành ưu tiên hàng đầu và mang tính bắt buộc nếu Carrick muốn hoàn thiện bộ khung chiến thuật trước khi mùa giải mới khởi tranh.