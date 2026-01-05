MU quyết chiêu mộ Ayyoub Bouaddi: Kế hoạch dùng Sir Alex và Leny Yoro làm mồi nhử Manchester United sẵn sàng chi tới 80 triệu bảng cho Ayyoub Bouaddi. Đội bóng dự định nhờ Sir Alex Ferguson thuyết phục tài năng 18 tuổi gia nhập sân Old Trafford vào năm 2026.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ sâu rộng tại hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Mục tiêu trọng tâm của "Quỷ đỏ" hiện nay là Ayyoub Bouaddi, tài năng trẻ 18 tuổi đang khoác áo Lille, nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai lâu dài tại Ngoại hạng Anh.

Ayyoub Bouaddi là tiền vệ đầy triển vọng.

Ayyoub Bouaddi - "Viên ngọc quý" của bóng đá Pháp

Dù mới 18 tuổi, Ayyoub Bouaddi đã nhanh chóng khẳng định vị thế tại Ligue 1 và lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Tiền vệ của Lille không chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn sở hữu nhãn quan chiến thuật chín chắn vượt xa độ tuổi của mình.

Theo nhà báo Abdellah Boulma, Manchester United đã cử trinh sát theo dõi sát sao từng bước tiến của Bouaddi suốt mùa giải 2024/25. Đội chủ sân Old Trafford xác định anh là mảnh ghép hoàn hảo để xoay tua cùng Kobbie Mainoo, tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm đầy hứa hẹn cho kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu tài năng này dự kiến dao động từ 60 triệu đến 80 triệu bảng Anh, một con số phản ánh đúng tiềm năng khổng lồ của cầu thủ này.

Chiến lược chiêu mộ: Tận dụng uy tín của Sir Alex Ferguson

Để đánh bại các đối thủ nặng ký như Arsenal, Bayern Munich và PSG, ban lãnh đạo Manchester United đang cân nhắc sử dụng những "vũ khí" đặc biệt trên bàn đàm phán. Một trong số đó là việc mời huyền thoại Sir Alex Ferguson trực tiếp tham gia vào quá trình thuyết phục gia đình và người đại diện của Bouaddi.

Sir Alex luôn dõi theo MU.

Dù Bouaddi mới chỉ là một đứa trẻ khi Sir Alex giải nghệ, nhưng danh tiếng và uy tín của vị chiến lược gia vĩ đại này vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động tâm lý cực lớn. Đây là cách MU từng thực hiện với các ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới trước đây, nhằm giúp họ thấy rõ tầm vóc và truyền thống của đội bóng.

Lợi thế từ "người cũ" Leny Yoro

Bên cạnh Sir Alex, MU còn nắm giữ một lợi thế quan trọng khác mang tên Leny Yoro. Trung vệ này đã chuyển từ Lille sang Old Trafford cách đây hai năm và là đồng đội thân thiết của Bouaddi tại đội tuyển U21 Pháp. Những trải nghiệm thực tế của Yoro về cuộc sống và môi trường thi đấu tại Manchester có thể là lời khuyên đắt giá nhất để Bouaddi đưa ra quyết định.

Hơn nữa, nếu MU thành công trong việc chiêu mộ Aurelien Tchouameni, sức hút dành cho Bouaddi sẽ càng tăng cao. Được thi đấu bên cạnh thần tượng và cũng là hình mẫu đàn anh tại đội tuyển quốc gia Pháp sẽ là cơ hội không thể chối từ đối với một cầu thủ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Tầm nhìn cho tương lai tại Ngoại hạng Anh

Sự quan tâm dành cho Bouaddi diễn ra trong bối cảnh MU đang có những thay đổi tích cực trong bộ máy quản lý và phát triển tài năng trẻ. Với sự hỗ trợ từ các huyền thoại và một lộ trình phát triển rõ ràng, người hâm mộ đội bóng có quyền kỳ vọng vào một hàng tiền vệ năng động, giàu tính chiến đấu và đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Thương vụ Ayyoub Bouaddi không chỉ đơn thuần là việc mua sắm cầu thủ, mà còn là lời khẳng định về tham vọng tái thiết mạnh mẽ của Manchester United, sẵn sàng đầu tư lớn cho những tài năng sáng giá nhất để trở lại vị thế đỉnh cao.