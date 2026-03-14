MU quyết chiêu mộ 'máy quét' Joao Gomes bất kể danh tính tân HLV trưởng Manchester United chốt chiêu mộ Joao Gomes để thay thế Casemiro. Đây là chiến lược dài hạn của INEOS, được thực hiện bất kể ai sẽ dẫn dắt đội bóng trong tương lai.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Joao Gomes của Wolverhampton Wanderers nhằm thực hiện cuộc cải tổ triệt để nơi tuyến giữa vào mùa hè năm 2026. Đáng chú ý, ban lãnh đạo đội bóng khẳng định mục tiêu này là một phần trong chiến lược dài hạn của tập đoàn INEOS và sẽ được thực hiện bất kể danh tính của vị tân huấn luyện viên trưởng chính thức là ai.

Joao Gomes là mục tiêu hàng tiền vệ của Man United.

Chiến lược nhất quán của tập đoàn INEOS

Quyết định theo đuổi Joao Gomes cho thấy quyết tâm của Manchester United trong việc xây dựng một bộ khung ổn định, không phụ thuộc vào các biến động trên băng ghế chỉ đạo. Bất chấp việc Ruben Amorim đã bị sa thải và Michael Carrick hiện đang tạm thời nắm quyền, bộ phận tuyển trạch của United đã sớm hoàn tất hồ sơ chi tiết về tiền vệ người Brazil.

Sự quyết liệt của "Quỷ đỏ" xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về nhân sự khi hàng tiền vệ hiện tại chuẩn bị đón nhận những biến động lớn. Casemiro đã xác nhận sẽ chia tay sân Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc. Trong khi đó, tương lai của Manuel Ugarte cũng không còn được đảm bảo do thái độ tập luyện thiếu tích cực trong thời gian gần đây.

'Pitbull' - Mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa

Ban lãnh đạo Manchester United xác định cần ít nhất hai tiền vệ phòng ngự mới để lấp đầy khoảng trống. Joao Gomes nổi lên như một phương án tối ưu nhờ chất lượng chuyên môn đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh cùng mức giá chuyển nhượng được dự báo là hợp lý.

Cầu thủ người Brazil, người sở hữu biệt danh "Pitbull", đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp bóng bền bỉ và cường độ hoạt động cao. Theo các thông số kỹ thuật, Joao Gomes nằm trong nhóm 98% tiền vệ hàng đầu về khả năng lừa bóng thành công và thắng tranh chấp tay đôi.

Lợi thế trên bàn đàm phán

Với việc Wolverhampton Wanderers đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng gần như chắc chắn dưới thời Rob Edwards, Gomes được dự báo sẽ sớm rời sân Molineux với mức phí không quá đắt đỏ. Đây là cơ hội vàng để United sở hữu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp mà không phải chi trả cái giá quá xa xỉ.

Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Newcastle United, đội bóng cũng đang khao khát có được sự phục vụ của tiền vệ này. Khả năng kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sức mạnh cơ bắp khiến Gomes trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết của tập đoàn INEOS, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa "chất thép" và sự mềm mại cho khu trung tuyến của đội bóng.