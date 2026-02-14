MU quyết chiêu mộ Morten Hjulmand: Cơ hội sở hữu tiền vệ thép với giá 50 triệu euro Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ Morten Hjulmand từ Sporting CP nhằm củng cố tuyến giữa, trong bối cảnh đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Man City và Tottenham.

Manchester United đang bước vào kỳ chuyển nhượng với mục tiêu tối thượng: nâng cấp hàng tiền vệ để phục vụ tham vọng cạnh tranh dài hạn. Trong danh sách các mục tiêu trọng điểm, Morten Hjulmand nổi lên như một phương án chiến lược, hội tụ đủ các yếu tố về chuyên môn lẫn tính khả thi về mặt tài chính.

Hjulmand có thể là một phương án phù hợp với MU.

Morten Hjulmand: Cỗ máy quét từ Sporting CP

Tiền vệ người Đan Mạch đã khẳng định được đẳng cấp kể từ khi gia nhập Sporting vào tháng 8/2023. Với 126 lần ra sân, Hjulmand là nhân tố then chốt giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành hai chức vô địch quốc nội và một cúp quốc gia. Sự ổn định và khả năng đọc trận đấu xuất sắc khiến anh trở thành cái tên được săn đón hàng đầu tại châu Âu.

Dù có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro, nhưng theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Sporting sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức giá khoảng 50 triệu euro. Đây là một con số tương đối hời cho một tiền vệ đang ở độ chín của sự nghiệp (26 tuổi) và khao khát thử sức tại môi trường đỉnh cao như Ngoại hạng Anh.

Áp lực cạnh tranh và chiến lược của MU

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không hề đơn độc trong cuộc đua này. Cả Manchester City và Tottenham đều đang theo sát diễn biến của thương vụ. Điều này buộc ban lãnh đạo MU phải quyết đoán hơn trong việc đàm phán, tránh kịch bản bị các đối thủ trực tiếp nẫng tay trên vào phút chót.

Bên cạnh Hjulmand, chiến lược chuyển nhượng của MU cũng thể hiện sự thận trọng khi phân bổ sự chú ý sang các mục tiêu nội địa. Những cái tên trẻ trung, giàu năng lượng như Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Adam Wharton cũng đang nằm trong tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch.

Anderson là tiền vệ được nhiều ông lớn theo dõi.

Xây dựng tương lai dài hạn

Việc theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu cho thấy MU đang tiếp cận thị trường theo cách chuyên nghiệp và có chiều sâu hơn. Đội bóng ưu tiên một tiền vệ đã có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh để kết hợp với một nhân tố ngoại binh chất lượng như Hjulmand. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là yếu tố sống còn để kế hoạch tái thiết tuyến giữa tại Old Trafford đạt được thành công bền vững.

Nhìn chung, thương vụ Morten Hjulmand sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho năng lực đàm phán của MU trong kỳ chuyển nhượng này. Nếu sở hữu được chữ ký của tiền vệ người Đan Mạch, Quỷ đỏ sẽ có thêm một thủ lĩnh thực thụ nơi trung tuyến, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn tại Champions League và đấu trường quốc nội.