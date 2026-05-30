MU quyết chiêu mộ Rafael Leao, Bernardo Silva chờ đợi lời đề nghị từ Barcelona Manchester United đang đẩy mạnh quá trình tiếp cận Rafael Leao của AC Milan, trong khi tiền vệ Bernardo Silva ưu tiên gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Đáng chú ý nhất là nỗ lực của Manchester United trong việc gia cố hàng công bằng một ngôi sao từ Serie A, cùng những quyết định quan trọng về tương lai của các trụ cột tại Manchester City.

Manchester United và mục tiêu Rafael Leao

Manchester United đã chính thức đưa tiền đạo cánh Rafael Leao của AC Milan vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng rút gọn. Cầu thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha hiện được xem là quân bài chiến lược để nâng cấp hành lang cánh của đội chủ sân Old Trafford.

Theo các báo cáo từ Football Insider, mức giá chuyển nhượng của Leao đang có xu hướng giảm sâu sau khi AC Milan không thể giành vé tham dự Champions League mùa tới. Tận dụng cơ hội này, ban lãnh đạo Manchester United đang đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận chung với đội bóng nước Ý.

MU sẽ chiêu mộ Leao?

Bernardo Silva và khát khao cập bến Barcelona

Tại sân Etihad, tương lai của Bernardo Silva dường như đã được xác định. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc gia nhập Barcelona sau khi chia tay Manchester City dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè này.

Dù nhận được sự quan tâm sát sao cùng những lời đề nghị chính thức từ Atletico Madrid và Benfica, Silva vẫn ưu tiên chờ đợi các động thái từ đội chủ sân Camp Nou. Đây được xem là bước đi mang tính cá nhân khi tiền vệ này muốn thử sức tại La Liga trong giai đoạn cuối của sự nghiệp đỉnh cao.

Bernardo Silva sẽ gia nhập Barca?

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ

Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến sự sôi động quanh các cái tên triển vọng:

Jean-Matteo Bahoya : Tiền đạo 21 tuổi của Eintracht Frankfurt đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh và Saudi Arabia sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển trẻ Pháp.

: Tiền đạo 21 tuổi của Eintracht Frankfurt đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh và Saudi Arabia sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển trẻ Pháp. Lamare Bogarde: Aston Villa đang nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ 22 tuổi người Hà Lan. Đội bóng vùng Birmingham coi Bogarde là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển dài hạn tại sân Villa Park.

Biến động trên băng ghế huấn luyện và hàng phòng ngự

Ở vị trí chỉ đạo, Bayer Leverkusen đã bắt đầu liên hệ với Andoni Iraola để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, Crystal Palace cũng đang cân nhắc bổ nhiệm Dino Toppmoller – chiến lược gia người Đức vừa chia tay Eintracht Frankfurt hồi tháng Giêng.

Về mặt nhân sự phòng ngự, trung vệ Josko Gvardiol của Manchester City đang trở thành mục tiêu tranh giành của cả Barcelona và Bayern Munich. Tuyển thủ Croatia được đánh giá cao nhờ khả năng kéo bóng xuất sắc từ tuyến dưới. Cùng lúc đó, Atletico Madrid cũng đang lên kế hoạch gửi đề nghị cho Tijjani Reijnders, người chỉ mới gia nhập đội bóng nửa xanh thành Manchester vào mùa hè năm ngoái.