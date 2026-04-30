MU quyết đấu Man City vì truyền nhân Wayne Rooney: Thương vụ 69 triệu bảng đột phá Manchester United nỗ lực vượt mặt kình địch Man City để chiêu mộ Eli Junior Kroupi, tài năng trẻ của Bournemouth được ví là Wayne Rooney mới với giá 69 triệu bảng.

Có một sự thay đổi chiến lược lớn tại Old Trafford khi Manchester United sẵn sàng chi 69 triệu bảng cho Eli Junior Kroupi. Đây là nỗ lực nhằm sở hữu truyền nhân của Wayne Rooney và trực tiếp cạnh tranh với kình địch Manchester City trên thị trường chuyển nhượng.

Bản sao hoàn hảo của Wayne Rooney tại Ngoại hạng Anh

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang cho thấy sự quyết đoán trong việc săn lùng những tài năng trẻ thay vì các ngôi sao hào nhoáng nhưng thiếu hiệu quả. Mục tiêu mới nhất, Eli Junior Kroupi, hiện là tâm điểm chú ý sau những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Bournemouth.

Mục tiêu tiềm năng mới cho hàng công Man United.

Lý do chân sút 19 tuổi này được so sánh với Wayne Rooney không chỉ dừng lại ở xuất thân từ một đội bóng tầm trung. Các thông số thống kê của Kroupi đang tái hiện chính xác hình ảnh của huyền thoại số 10 trong mùa giải đầu tiên cập bến Old Trafford (2004/05). Với 11 bàn thắng sau 29 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, Kroupi đã trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên vượt mốc 10 bàn thắng kể từ kỷ lục của Romelu Lukaku vào mùa giải 2013/14.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao Kroupi đáng giá 69 triệu bảng?

Lối chơi của Kroupi mang đậm tính đột biến và sự lì lợm. Cựu tiền đạo Daniel Sturridge đã nhận định Kroupi là một trong những cầu thủ dứt điểm tốt nhất tại Ngoại hạng Anh hiện nay. Khả năng gây áp lực liên tục (pressing) và tốc độ xé gió giúp anh trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự. Đáng chú ý, tiền đạo này thường xuyên tỏa sáng trong các trận cầu lớn, tiêu biểu là cú đúp vào lưới Arsenal tại Emirates và pha ghi bàn lạnh lùng trên chấm penalty trong cuộc đối đầu với chính Quỷ đỏ.

Cuộc chiến trên bàn đàm phán với Manchester City

Manchester United không hề đơn độc trong cuộc đua này. Kình địch Manchester City được cho là đã tiến hành các bước thảo luận sơ bộ với Bournemouth. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch của Man Utd tin rằng Kroupi là mảnh ghép phù hợp tuyệt vời cho hệ thống chiến thuật mới và sẵn sàng thực hiện một vụ áp sát để nẫng tay trên đối thủ.

Lời giải mới cho hàng công Quỷ đỏ?

Việc theo đuổi Kroupi đánh dấu sự đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm của Man Utd. Thay vì vung tiền cho những bản hợp đồng mang tính thương mại như Angel Di Maria hay Antony, Quỷ đỏ hiện ưu tiên những cầu thủ có giá trị chuyên môn cao và khả năng thích nghi nhanh như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo. Mức giá 69 triệu bảng cho một cầu thủ 19 tuổi là minh chứng cho thấy INEOS sẵn sàng đầu tư mạnh tay vào những viên ngọc thô có tiềm năng trở thành biểu tượng mới.

Tương lai hàng công tại Old Trafford

Nếu thương vụ thành công, sự kết hợp giữa sức mạnh của Benjamin Sesko và sự biến ảo của một Rooney mới mang tên Kroupi sẽ tạo nên một hàng công đầy hứa hẹn. Đây không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần, mà còn là thông điệp khẳng định vị thế của Man Utd trước các đối thủ lớn như Man City, Liverpool hay Chelsea.

Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền hy vọng về việc tìm lại bản sắc tấn công rực lửa từng làm nên tên tuổi đội bóng trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Eli Junior Kroupi, với sự lạnh lùng và tài năng thiên bẩm, đang nắm giữ chìa khóa để mở ra chương mới đầy kỳ vọng tại Old Trafford.