MU quyết giữ Amad Diallo, Everton đàm phán đón John Stones trở lại Manchester United bác bỏ mọi đề nghị hỏi mua Amad Diallo trong khi Everton nỗ lực chiêu mộ John Stones dưới dạng tự do; Liverpool đưa Xabi Alonso vào tầm ngắm.

Thị trường chuyển nhượng hè đang nóng lên với những nước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về Manchester United với quyết định giữ chân tài năng trẻ Amad Diallo và Everton với kế hoạch đưa người cũ John Stones trở lại mái nhà xưa.

Manchester United đóng cửa tương lai với Amad Diallo

Ban lãnh đạo Manchester United vừa chính thức bác bỏ những yêu cầu hỏi mua đối với cầu thủ chạy cánh Amad Diallo. Ngôi sao 23 tuổi người Bờ Biển Ngà vẫn được xem là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội chủ sân Old Trafford. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, Quỷ đỏ kiên quyết không để cầu thủ này rời đi dưới bất kỳ hình thức nào.

Amad Diallo vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Everton nỗ lực đưa John Stones trở lại Goodison Park

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Everton đang tiến hành đàm phán với John Stones về một cuộc tái hợp đầy cảm xúc. Trung vệ 31 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng với Manchester City vào tháng 6 tới. Ban lãnh đạo Everton đang tận dụng cơ hội này để thuyết phục ngôi sao người Anh gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do, nhằm củng cố hàng phòng ngự bằng kinh nghiệm dày dặn của anh.

Everton muốn tái hợp với trung vệ Stones.

Cuộc đua giành chữ ký Andrea Cambiaso

Hậu vệ Andrea Cambiaso của Juventus đang trở thành mục tiêu săn đón của ba "đại gia" Ngoại hạng Anh bao gồm Arsenal, Liverpool và Manchester United. Cầu thủ 26 tuổi người Italy dự kiến sẽ rời Turin khi Juventus có ý định đưa anh lên thị trường chuyển nhượng. Mức phí cho thương vụ này sẽ sớm được định đoạt khi các câu lạc bộ Anh bắt đầu gửi những đề nghị chính thức đầu tiên.

Liverpool và phương án Xabi Alonso

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, Liverpool đang ráo riết chuẩn bị cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Đội chủ sân Anfield đã liên hệ với Real Madrid để thu thập thông tin về Xabi Alonso. Cựu tiền vệ này được đánh giá là ứng viên tiềm năng hàng đầu nhờ năng lực chuyên môn và sự am hiểu về triết lý bóng đá của câu lạc bộ, giúp Liverpool sẵn sàng cho các phương án thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo.

