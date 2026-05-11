MU quyết giữ Amad Diallo, Everton đàm phán đón John Stones trở lại
Manchester United bác bỏ mọi đề nghị hỏi mua Amad Diallo trong khi Everton nỗ lực chiêu mộ John Stones dưới dạng tự do; Liverpool đưa Xabi Alonso vào tầm ngắm.
Thị trường chuyển nhượng hè đang nóng lên với những nước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về Manchester United với quyết định giữ chân tài năng trẻ Amad Diallo và Everton với kế hoạch đưa người cũ John Stones trở lại mái nhà xưa.
Manchester United đóng cửa tương lai với Amad Diallo
Ban lãnh đạo Manchester United vừa chính thức bác bỏ những yêu cầu hỏi mua đối với cầu thủ chạy cánh Amad Diallo. Ngôi sao 23 tuổi người Bờ Biển Ngà vẫn được xem là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội chủ sân Old Trafford. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, Quỷ đỏ kiên quyết không để cầu thủ này rời đi dưới bất kỳ hình thức nào.
Everton nỗ lực đưa John Stones trở lại Goodison Park
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Everton đang tiến hành đàm phán với John Stones về một cuộc tái hợp đầy cảm xúc. Trung vệ 31 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng với Manchester City vào tháng 6 tới. Ban lãnh đạo Everton đang tận dụng cơ hội này để thuyết phục ngôi sao người Anh gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do, nhằm củng cố hàng phòng ngự bằng kinh nghiệm dày dặn của anh.
Cuộc đua giành chữ ký Andrea Cambiaso
Hậu vệ Andrea Cambiaso của Juventus đang trở thành mục tiêu săn đón của ba "đại gia" Ngoại hạng Anh bao gồm Arsenal, Liverpool và Manchester United. Cầu thủ 26 tuổi người Italy dự kiến sẽ rời Turin khi Juventus có ý định đưa anh lên thị trường chuyển nhượng. Mức phí cho thương vụ này sẽ sớm được định đoạt khi các câu lạc bộ Anh bắt đầu gửi những đề nghị chính thức đầu tiên.
Liverpool và phương án Xabi Alonso
Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, Liverpool đang ráo riết chuẩn bị cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Đội chủ sân Anfield đã liên hệ với Real Madrid để thu thập thông tin về Xabi Alonso. Cựu tiền vệ này được đánh giá là ứng viên tiềm năng hàng đầu nhờ năng lực chuyên môn và sự am hiểu về triết lý bóng đá của câu lạc bộ, giúp Liverpool sẵn sàng cho các phương án thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo.
Các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác
- Newcastle: Sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng dài hạn với tiền vệ trẻ 20 tuổi Lewis Miley sau những màn trình diễn ấn tượng dưới thời Eddie Howe.
- Atletico Madrid: Đang theo đuổi tiền vệ Joao Gomes của Wolverhampton. Đại diện Tây Ban Nha chỉ sẵn sàng chi tối đa 40 triệu euro và yêu cầu đối tác hạ giá nếu muốn hoàn tất thương vụ này.
- Aston Villa: Đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ sao trẻ 19 tuổi Bailey Rice từ Rangers, bất chấp sự cạnh tranh gắt gao từ nhiều đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh.
- Ipswich Town: Đang khẩn trương lập danh sách ứng viên thay thế Kieran McKenna do lo ngại chiến lược gia này sẽ chuyển đến dẫn dắt một câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh.